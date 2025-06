Forte hausse des taxes collectées sur le commerce électronique

Les recettes fiscales des organisations et des particuliers exerçant des activités de commerce électronique et d'autres formes d’économie numérique se sont élevées à 74,4 billions de dôngs, soit une hausse de 55% par rapport à la même période en 2024.

Plus précisément, 158 fournisseurs étrangers se sont enregistrés, ont déclaré et payé leurs impôts directement via le portail électronique dédié, avec un montant collecté atteignant 5,7 billions de dôngs, en hausse de 41% sur un an.

Par ailleurs, plus de 100.000 ménages et commerçants individuels ont effectué leurs obligations fiscales via le portail électronique, pour un montant total de près de 1,1 billion de dôngs.

En outre, 93.000 organisations et particuliers exerçant des activités de commerce électronique ont payé un total de 67,6 billions de dôngs d’impôts.

Ces derniers temps, l’administration fiscale a accéléré la transformation numérique dans la gestion des contribuables individuels et des ménages commerçants, en mettant l'accent sur la communication et l'accompagnement pour l’inscription aux comptes fiscaux électroniques, l’installation de l’application eTax Mobile, ainsi que le paiement électronique des impôts.

Les services fiscaux ont également renforcé les mesures de gestion des recettes. Ils ont rigoureusement contrôlé le calcul, la déclaration et le paiement des impôts, ainsi que l'utilisation des factures, afin d'assurer une collecte correcte, complète et rapide des recettes conformément à la législation fiscale en vigueur.

VNA/CVN