Le Vietnam exportera son premier lot de riz à faibles émissions au Japon

L’Association du secteur du riz du Vietnam (VIETRISA) et la société Trung An organiseront jeudi 5 juin une cérémonie pour exporter le premier lot de "riz vert vietnamien à faibles émissions" vers le marché japonais.

Cette première expédition constitue le premier succès du projet "Développement durable d’un million d’hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions, associé à une croissance verte dans le delta du Mékong d’ici 2030".

Le président de la VIETRISA, Bùi Ba Bông, a déclaré qu’il s’agirait d’une étape stratégique dans le développement de la marque de riz vietnamienne, ciblant les marchés haut de gamme soumis à des normes strictes en matière d’émissions de carbone.

La marque ne serait pas seulement un label commercial, mais un engagement en matière de responsabilité environnementale et sociale.

Le vice-président permanent et secrétaire général de la VIETRISA, Lê Thanh Tung, a déclaré que l’association délivrerait la certification "Riz vietnamien vert et à faibles émissions" afin de garantir transparence et crédibilité.

En l’absence d’un système national de certification pour le riz à faibles émissions de carbone, les entreprises peuvent auto-déclarer leur marque de riz vert et seront tenues responsables de leurs déclarations.

VIETRISA, en collaboration avec le projet "Transformation de la chaîne de valeur du riz pour un développement résilient au climat et durable dans le delta du Mékong" (TRVC), a accordé des certificats de droit d’utilisation de la marque "Riz vietnamien vert et à faibles émissions" à sept entreprises, représentant 19.200 tonnes de riz.

La société Trung An, en partenariat avec le groupe japonais MURASE, deviendra la première entreprise à exporter du riz sous cette marque sur le marché japonais.

Au cours des deux dernières années, le projet d’un million d’hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions a eu des effets positifs sur deux bénéficiaires clés : le riz et les agriculteurs. Ses objectifs sont d’assurer la sécurité alimentaire nationale, de répondre aux besoins nutritionnels de la population, d’accroître les revenus des agriculteurs, de protéger l’environnement, de réduire les émissions et de maintenir les capacités d’exportation.

Avec l’encouragement du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, et afin de soutenir rapidement ce projet d’un million d’hectares, VIETRISA a développé la marque "Riz vietnamien vert et à faibles émissions".

Pour obtenir cette certification, les entreprises et les coopératives doivent garantir la traçabilité, notamment l’origine, la variété et la saison de production du riz. La production doit également respecter les protocoles techniques définis par le Département de la production végétale et de la protection des végétaux.

"Nous testons actuellement un système de mesure, de reporting et de vérification, mais cette feuille de route ne finalisera pas les mécanismes de paiement, de mesure et de valorisation avant 2028", a ajouté Lê Thanh Tùng.

VNA/CVN