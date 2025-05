Lancement

Transition verte de l'industrie chimique : plateforme de commerce électronique VinachemMart

Le 10 mai à Hanoï, le Groupe chimique national du Vietnam (Vinachem) a lancé une campagne de transition verte et numérique pour le secteur, marquée par l'inauguration officielle de la plateforme de commerce électronique VinachemMart et le lancement d'une nouvelle gamme de produits de consommation.

>> Vinachem cible 49.000 milliards de dôngs de chiffre d'affaires cette année

>> Pour une bonne restructuration du Groupe chimique du Vietnam

>> Le PM participe à la Journée traditionnelle de l'industrie chimique

L'événement s'inscrit dans le cadre des célébrations du 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890) et s'intègre au programme national de "verdissement" et de transformation numérique de l'industrie chimique.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Huu Tu, directeur général de Vinachem, l'industrie chimique est confrontée à de nouveaux défis liés à la protection de l'environnement, à la réduction des émissions et à l'utilisation efficace de l'énergie. L'innovation, la sécurité et la numérisation figurent parmi les priorités essentielles pour garantir un développement durable.

D'ici 2030, avec une vision à l'horizon 2040, Vinachem oriente sa croissance vers la qualité, l'efficacité et la durabilité, en modernisant ses technologies, en maîtrisant les émissions, et en remplaçant progressivement les matières premières traditionnelles par des matériaux recyclés ou renouvelables.

VinachemMart devient ainsi la première plateforme de commerce électronique spécialisée dans le secteur chimique au Vietnam, développée par une entreprise publique avec le soutien du Département du commerce électronique et de l'économie numérique relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Photo : VNA/CVN

En complément, huit entreprises membres ont exposé une offre diversifiée de produits de consommation sûrs, modernes et accessibles, couvrant trois secteurs clés : les produits chimiques ménagers, les batteries-accumulateurs et les pneumatiques.

Le vice-ministre des Finances, Hô Sy Hung, a chaleureusement salué cette démarche, soulignant son rôle crucial dans l'établissement d'une base de données industrielle nationale robuste.

Selon lui, cette initiative favorisera une gouvernance transparente, des interactions intelligentes au sein de la chaîne d'approvisionnement et une distribution optimisée des produits chimiques à l'échelle nationale et régionale. Il a également insisté sur le fait qu'il s'agit d'un levier stratégique essentiel pour consolider la réputation et le positionnement des marques vietnamiennes à l'ère de l'économie numérique.

VNA/CVN