Hô Chi Minh-Ville cherche à attirer les investisseurs pour le port de Cân Gio

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a proposé des mécanismes spécifiques pour attirer et fidéliser les investisseurs stratégiques du projet de port de transbordement international de Cân Gio, dans le cadre des efforts visant à positionner la mégapole du Sud comme une plateforme logistique et portuaire régionale clé.

Dans sa proposition, le Comité populaire a sollicité l’approbation du Comité municipal du Parti pour poursuivre la mise en œuvre du projet et s’est engagé à collaborer étroitement avec les ministères et les agences centrales concernés afin de mener à bien toutes les procédures d’investissement requises.

Photo : UB/CVN

L’une des principales recommandations est que le Comité municipal du Parti publie des orientations politiques sur des mécanismes spécifiques pour soutenir les investisseurs stratégiques à long terme, notamment la Mediterranean Shipping Company (MSC), la plus grande compagnie maritime au monde.

Les mesures incitatives proposées comprennent le renforcement des infrastructures de transport et de logistique, le soutien à l’entreposage, la simplification des procédures administratives et des politiques préférentielles pour attirer les prestataires de services logistiques.

Le Comité populaire municipal prévoit également de demander aux services concernés de synchroniser et de mettre à jour les cadres de planification, notamment l’aménagement du territoire maritime, l’aménagement du territoire, les transports et la gestion environnementale, afin de fournir une base juridique pour l’attribution des terrains et l’octroi de licences d’investissement.

Approuvé en principe par le Premier ministre par la décision n°148/QD-TTg du 16 janvier 2025, le projet portuaire s’étend sur environ 571 hectares, avec un investissement minimum de 50.000 milliards de dôngs (plus de 2 milliards de dollarss) et une durée d’exploitation de 50 ans. Il a été proposé conjointement par Saigon Port JSC et Terminal Investment Limited Holding S.A., filiale du groupe MSC.

Conçu pour accueillir des navires jusqu’à 250.000 tonnes (24 000 EVP), le port devrait traiter jusqu’à 16,9 millions d’EVP par an d’ici 2045.

Ces derniers mois, le Comité populaire a mené des enquêtes de terrain, des consultations d’experts et des ateliers, obtenant un large consensus des ministères et des provinces de la région du Sud-Est. Le projet a été intégré aux principaux plans de développement nationaux et régionaux, notamment le Plan directeur national, le Plan directeur du système portuaire vietnamien et la Stratégie globale de développement de Hô Chi Minh-Ville.

Considéré comme une priorité stratégique dans le cadre de la politique nationale de développement de l’économie maritime du Vietnam, le port de Cân Gio devrait stimuler considérablement les investissements étrangers et contribuer à faire du Vietnam une plaque tournante du transbordement régional et mondial.

VNA/CVN