Hanoï en tête de l'Indice du commerce électronique 2025

>> Des mesures de protection nécessaires pour protéger les consommateurs en ligne

>> Forte hausse des taxes collectées sur le commerce électronique

>> Exploitation du potentiel du commerce électronique au service des exportations

Photo : Comité d'organisation/CVN

La publication a été faite lors du Forum vietnamien des affaires en ligne (Vietnam Online Business Forum -VOBF), sur le thème "Gagner à l'ère de l'IA", le 25 avril.

Selon le rapport, Hanoï occupe la première place du classement 2025 avec 74,7 points, suivie de Hô Chi Minh-Ville avec 73,5 points, puis de Dà Nang avec 28,1 points. L'indice a été élaboré à partir d'enquêtes menées auprès de milliers d'entreprises à travers le pays.

La VECOM précise que l'EBI repose sur trois critères principaux : les infrastructures et les ressources humaines, les transactions entreprises-consommateurs (B2C) et les transactions entre entreprises (B2B). Le classement d'une localité dépend de l'évolution de ces critères et de leurs sous-composantes.

Services de livraison postale

Cette année, la VECOM a inclus pour la première fois les services de livraison postale pour le commerce électronique dans son évaluation.

Le score moyen de l'indice cette année s'élève à 9,3 points, mettant en lumière l'importante disparité dans le développement du commerce électronique entre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et les autres provinces et villes. Pour les transactions B2C, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville affichent des scores supérieurs ou égaux à 62,9, tandis que le score le plus élevé parmi les 61 autres localités n'est que de 4,5 (Bac Ninh).

En ce qui concerne les infrastructures et les ressources humaines, Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang (Centre) ont obtenu des scores d'au moins 76,9 alors que le meilleur score parmi les 60 autres localités s'élevait à 36 (Hai Phong, au Nord).

De même, pour les transactions B2B, Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Dà Nang ont obtenu des scores supérieurs ou égaux à 62,6, tandis que le score le plus élevé parmi les autres localités était de 42,2 (Binh Duong, au Sud).

Selon la VECOM, l'amélioration du classement d'une localité nécessite des solutions immédiates, telles que la sensibilisation à l'enregistrement de noms de domaine, l'encouragement des PME à adopter le commerce électronique et l'amélioration des services postaux.

VNA/CVN