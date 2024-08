Les exportations de fruits et légumes devraient atteindre un record en 2024

Le montant des exportations de fruits et légumes du Vietnam devrait atteindre un niveau record de 7 milliards d'USD en 2023, grâce à la dynamique actuelle et une croissance régulière à deux chiffres ces derniers temps.

Le Vietnam a gagné 3,83 milliards d'USD grâce à l'exportation de fruits et légumes au cours des sept premiers mois de 2024, en hausse de 24,3% en glissement annuel. Notamment, ce secteur a connu une croissance à deux chiffres sur les 10 principaux marchés d'exportation (hors Pays-Bas).

Récemment, la République de Corée a accepté d'importer du pamplemousse frais du Vietnam.

Selon le secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes, Dang Phuc Nguyên, la valeur des exportations de fruits et légumes vietnamiens vers la République de Corée et le Japon est en hausse. En plus de construire une marque et une position sur le marché chinois traditionnel, le secteur des fruits et légumes se développe de plus en plus dans la région de l'Asie du Nord-Est.

La Chine est le plus grand importateur de fruits et légumes vietnamiens en Asie du Nord-Est, représentant 64% du chiffre d'affaires total à l'exportation, en hausse de 22% par rapport à la même période l'année dernière. Elle est suivie par la République de Corée, en hausse de 55% sur un an.

À l'avenir, l'Asie du Nord-Est sera un marché stratégique pour les fruits et légumes vietnamiens, a déclaré Dang Phuc Nguyên, ajoutant que les entreprises exportatrices bénéficieront non seulement d'avantages tarifaires, mais réduiront également les coûts de transport et de logistique par rapport à d'autres marchés tels que l'UE et les États-Unis.

Selon le Département de la protection des végétaux du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, dans le cadre de l'accord de partenariat économique global régional (RCEP), le Vietnam est autorisé à exporter le plus grand nombre de produits à base de fruits vers la Chine, avec 12 produits officiels. La Chine a également approuvé l'importation temporaire et pilote de fruits de la passion et de noix de coco vietnamiennes, respectivement.

Le Département de la protection des végétaux travaille à l'ouverture du marché des agrumes, des plantes médicinales et du durian congelé vers la Chine. En outre, le Vietnam négocie également l'exportation de fruits de la passion, de longanes et de litchis vers l'Australie, ainsi que de fruits de la passion et de pamplemousses vers la Nouvelle-Zélande.

Les producteurs vietnamiens et les entreprises exportatrices doivent veiller à mettre à jour en permanence les réglementations d'importation sur divers marchés pour garantir une conformité en temps opportun, a déclaré Dang Phuc Nguyên.

Selon le directeur adjoint du Département de la protection des végétaux Nguyên Quang Hiêu, la superficie de durian avec des codes de zone agricole nouvellement accordés est d'environ 25.000 ha sur 150.000 ha à l'échelle nationale. Le Vietnam se concentre non seulement sur l'expansion des zones de culture avec des codes de zone agricole, mais aussi sur le contrôle et la gestion de la qualité des produits.

Un protocole sur l'exportation officielle de durian congelé vers la Chine est en cours de promotion et devrait être signé en 2024, a-t-il déclaré.

Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Phùng Duc Tiên a déclaré que la sensibilité et le strict respect des réglementations internationales sont des solutions fondamentales pour le développement durable de tous les secteurs, y compris les fruits et légumes.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en collaboration avec d'autres ministères, agences et autorités locales, renforcent la gestion de la qualité et le suivi des zones de culture, a-t-il souligné, ajoutant que des solutions efficaces aux problèmes de qualité sont nécessaires pour parvenir à une croissance plus élevée des exportations de fruits et légumes.

