Promouvoir les exportations de fruits et légumes vers l’ASEAN

En 2023, les exportations de fruits et légumes vietnamiens vers l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ont atteint près de 300 millions d’USD, concentrées sur quatre marchés principaux que sont la Thaïlande, la Malaisie, Singapour et le Laos. Du fait que les exigences du bloc régional en matière de quarantaine végétale et de sécurité alimentaire restent raisonnables, les experts estiment que ce chiffre d’affaires à l’exportation est assez modeste par rapport au potentiel de ce marché de plus de 690 millions d’habitants.

Actuellement, la Thaïlande autorise les importations de cinq fruits frais du Vietnam et en envisage d’autres tels que le ramboutan, la noix de coco et le fruit de la passion. D’autres marchés comme le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie et Singapour n’appliquent aucune restriction sur le nombre de fruits et légumes importés.

Une âpre concurrence

Le Thi Mai Anh, représentante du Département du marché d’Asie-Afrique, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, explique que bien qu’il soit un vaste débouché plein de potentiels, l’ASEAN est le théâtre d’une âpre concurrence car la structure des produits agricoles est assez similaire. C’est pourquoi les entreprises ne peuvent exporter des fruits et légumes frais/transformés qu’hors-saison.

“Les exportateurs doivent se concentrer sur le développement de produits transformés à base de tubercules et le développement d’emballages accrocheurs. De plus, il faut renforcer la connexion avec les canaux de distribution et promouvoir les activités de promotion commerciale”, recommande-t-elle.

Selon Lê Thanh Hoa, directeur adjoint du Département de la qualité, de la transformation et du développement des marchés, relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le Vietnam dispose de nombreux avantages dans la promotion des exportations de fruits et légumes. Car en plus de sa capacité de production, le pays a également signé des dizaines d’accords de libre-échange, qui offrent les conditions nécessaires à la négociation de l’ouverture de nombreux marchés pour différents types de fruits et légumes.

