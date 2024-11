La province de Tây Ninh s'oriente vers un développement durable

La province de Tây Ninh (Sud) devient de plus en plus attractive en matière d’investissements publics, créant ainsi une dynamique favorable au développement durable grâce à la créativité et au consensus des autorités et de la population. D’ici 2030, elle s’efforcera de devenir une localité dynamique, civilisée et développée, offrant un environnement de vie de qualité, bien adaptée aux défis du changement climatique, et un lieu méritant d’être visité et habité.

>> Tây Ninh déroule le tapis rouge aux investisseurs dans l'agriculture high-tech

>> Le groupe français Olmix investira dans 12 projets agricoles high-tech à Tây Ninh

>> Vers un développement durable de l’agriculture de haute technologie

Photo : VNA/CVN

Au cours des dernières années, la province de Tây Ninh s'est affirmée comme une localité en plein développement, notamment dans la mobilisation et la gestion des ressources socialisées, dans le but de réaliser l’objectif de développement durable et d’innovation globale. Concrètement, en 2023 et au cours des premiers mois de 2024, cette région a connu des réussites exceptionnelles en attirant des investissements publics, contribuant de manière significative à la stimulation de l'économie et créant une base solide pour atteindre ses objectifs stratégiques.

Une percée pour attirer les investissements

En 2023, Tây Ninh a réalisé des progrès significatifs dans l'attraction des investissements étrangers directs (IDE), avec un total estimé de 751 millions d'USD, soit une augmentation de 8,5% par rapport à 2022.

Plus précisément, cette localité a accordé 30 nouveaux projets d'IDE, avec un capital social total de 383 millions de dollars, tandis que 42 projets existants ont été ajustés pour un capital supplémentaire de 471 millions d'USD. Cela témoigne de la confiance des investisseurs internationaux dans l'environnement d'investissement de Tây Ninh et met en évidence les efforts déployés pour améliorer les politiques et conditions d'accueil des IDE.

L'attraction des investissements nationaux a également enregistré de nombreux succès, avec un capital d'investissement total de plus de 12.545 milliards de dôngs. À ce jour, Tây Ninh compte actuellement 700 projets d'investissement nationaux en cours, pour un capital social total de 130.663 milliards de dôngs. Ces chiffres témoignent non seulement de la prospérité de Tây Ninh en matière d'attraction de capitaux nationaux et étrangers, mais reflètent également sa capacité à organiser et gérer ces investissements de manière efficace.

Photo : VNA/CVN

Particulièrement au cours des premiers mois de l'année, Tây Ninh a continué de maintenir sa dynamique de développement, avec des flux de capitaux d'investissement en forte hausse, contribuant activement à stimuler les secteurs économiques. Grâce à ces investissements, de nombreux projets clés dans les secteurs industriels et des services ont été mis en œuvre rapidement et efficacement, créant des changements positifs dans l'ensemble de l'économie.

Grâce aux avantages des flux de capitaux d'investissement internationaux et nationaux, Tây Ninh a efficacement soutenu le développement de secteurs économiques clés, en particulier l'agriculture et l'industrie de transformation de haute technologie. Cela génère non seulement de la valeur ajoutée pour l'économie locale, mais contribue également à promouvoir le développement des industries de soutien, augmentant ainsi la valeur de la production et les revenus des populations.

L’investissement public, un moteur important

En 2024, Tây Ninh prévoit un capital d'investissement public de plus de 8.424 milliards de dôngs, dont un capital budgétaire de l'État alloué par le gouvernement s'élevant à 4.174 milliards de dôngs et plus de 4.250 milliards de dôngs provenant du Conseil populaire provincial. Cela génère non seulement de la valeur ajoutée pour l'économie locale, mais contribue également à promouvoir le développement des industries de soutien, augmentant ainsi la valeur de la production et les revenus des populations.

Les autorités provinciales ont déployé des efforts pour surmonter les difficultés et accélérer la mise en œuvre des projets d'investissement public. Tây Ninh est déterminé à atteindre l'objectif de décaissement dans les délais prévus par le plan d'immobilisations. Cela a non seulement permis de résoudre le problème des infrastructures, mais a aussi contribué à créer une dynamique de croissance stable pour les secteurs économiques.

Photo : Minh Phú/VNA/CVN

Notamment, pour garantir une utilisation efficace des capitaux d'investissement public, Tây Ninh se concentre sur l'investissement dans des projets clés et prioritaires, évitant ainsi les investissements dispersés et à long terme. L'un des projets remarquables grâce à la mobilisation des ressources et des investissements publics est le système de transport reliant les localités de Tây Ninh. De nombreux projets de routes rurales et inter-districts ont été améliorés et rénovés, facilitant ainsi la connexion des différentes localités de la province et créant des conditions favorables pour le transport et le commerce des marchandises.

Sous la devise "L'État et le peuple travaillent ensemble", Tây Ninh a encouragé la population à contribuer et à soutenir des projets, établissant ainsi un lien étroit entre les autorités et les habitants locaux.

En outre, les projets d'investissement dans les parcs industriels, en particulier ceux de Trang Bàng et de Phuoc Dông, attirent non seulement des flux de capitaux d'investisseurs, mais créent également des milliers d'emplois pour la main-d'œuvre locale. Parallèlement, Tây Ninh met également l'accent sur le développement de l'écotourisme avec des destinations exceptionnelles telles que la montagne Bà Den, qui attire des millions de touristes chaque année et devient une source importante de revenus pour le budget local.

Améliorer la mobilisation des ressources

Fort de ces réalisations, Tây Ninh fixe des objectifs stratégiques pour continuer à maintenir et promouvoir l'efficacité des ressources mobilisées. Dans les années à venir, elle se concentrera sur des politiques visant à soutenir l'investissement et à améliorer l'environnement des affaires, afin d'attirer davantage d'investisseurs nationaux et étrangers. Parmi ces priorités, les domaines investis comprendront le développement des infrastructures de transport, la construction de parcs industriels modernes, ainsi que la promotion de projets de tourisme vert et durable.

Photo : Minh Phú/VNA/CVN

En outre, Tây Ninh se concentre également sur l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux d'investissement public, à travers l'examen et l'évaluation des projets et des travaux prioritaires pour préparer le plan d'investissement public à moyen terme pour la période 2026-2030. Elle adoptera une approche d'investissement ciblée, évitant la dispersion des capitaux. Cela contribuera non seulement à accroître l'efficacité de l'utilisation des ressources, mais garantira également que les projets d'investissement public apportent une valeur économique et sociale durable.

Tây Ninh a démontré sa flexibilité et sa créativité dans la mobilisation des ressources, devenant ainsi un modèle de développement admirable dans un contexte de ressources budgétaires limitées de l'État. Grâce à sa capacité à mobiliser des ressources de socialisation, elle a réalisé de nombreuses avancées significatives en attirant les investissements étrangers (IDE) et les investissements publics.

Ces efforts aident non seulement Tây Ninh à construire une base solide pour le développement durable, mais contribuent également à réaliser son aspiration à l'innovation, faisant de la province l'une des principales localités en développement de la région du Sud-Est.

Actuellement, Tây Ninh continue de s'engager en faveur d'un développement socio-économique basé sur le consensus de la population et le soutien des investisseurs. Avec des stratégies et des objectifs clairs, Tây Ninh est sur la voie d'un avenir prometteur, devenant un symbole de consensus entre l'autorité et la population dans la construction et le développement de la localité.

Localité dynamique

Photo : Giang Phuong/VNA/CVN

Lors de la conférence annonçant la planification provinciale de Tây Ninh pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050, tenue début mai 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné le grand potentiel et les avantages de Tây Ninh pour le développement.

Selon ce plan, l'objectif d'ici 2030 est que Tây Ninh devienne une localité dynamique et civilisée, offrant un cadre de vie agréable et bien adapté au changement climatique. D’ici 2050, le plan vise à transformer Tây Ninh en une province verte, dotée d’un système d’administration publique efficace, d’un environnement commercial accueillant et d’un cadre de vie attractif, fondé sur un écosystème durable et diversifié.

Selon les experts, Tây Ninh réunit trois facteurs clés pour accélérer un développement significatif. Le principal moteur de ce développement est son rôle stratégique dans la connexion des provinces des Hauts Plateaux (Tây Nguyên) et du delta du Mékong avec le Sud-Est, en particulier à travers le corridor économique transasiatique. Par conséquent, Tây Ninh dispose d’un grand potentiel pour développer son économie et sa logistique aux portes des zones frontalières, tout en élargissant l’espace de développement industriel de la région.

En particulier, Tây Ninh prévoit de tirer parti de sa position stratégique pour relier directement Hô Chi Minh-Ville, le plus grand centre économique du pays, au Cambodge et aux pays de l'ASEAN, créant ainsi un nouveau pôle de croissance axé sur un développement vert et durable. Afin de promouvoir la connectivité, Tây Ninh met l’accent sur la construction de trois régions de développement, quatre moteurs de croissance et une ceinture de sécurité sociale, où la connectivité régionale représente un levier important pour le développement de la province. Parallèlement, la province se concentre également sur le développement de ressources humaines qualifiées pour répondre aux exigences de l'industrialisation et de la modernisation. Elle prévoit également de développer de manière globale l’éducation, la santé, la culture et la société, avec l’objectif de figurer parmi les localités avancées du pays, tout en élargissant la coopération et en s'intégrant de plus en plus à la région et au monde.

Photo : Giang Phuong/VNA/CVN

Le président du Comité populaire de la province de Tây Ninh, Nguyên Thanh Ngoc, a déclaré que la province augmenterait la mobilisation de capitaux d'investissement sous forme de partenariats public-privé (PPP), qu’il considère comme une solution révolutionnaire pour améliorer les infrastructures au service du développement écosocial, en visant l’objectif de construire des infrastructures modernes et synchronisées. En outre, Tây Ninh continue d'améliorer son environnement d'investissement, de renforcer sa compétitivité et de créer des avantages pour attirer les investissements directs étrangers, en déployant efficacement des politiques incitatives.

Le président Nguyên Thanh Ngoc a ajouté que Tây Ninh cherche également à profiter des mécanismes et politiques spécifiques à la région du Sud-Est pour mobiliser des ressources pour le développement, notamment les politiques de soutien aux investissements intra-régionaux et inter-districts, ainsi que pour le développement des infrastructures des parcs industriels et des grappes industrielles. La province renforce ses programmes de coopération interrégionale et étend ses relations internationales avec les localités cambodgiennes voisines et les organisations internationales au Vietnam. Cela crée des conditions favorables pour que les entreprises locales maintiennent et étendent leur présence sur les marchés traditionnels, tels que la Chine, la République de Corée, le Japon et l'UE, tout en explorant de nouveaux marchés en Amérique du Sud, en Afrique, et ailleurs.

Déploiement de sept percées stratégiques

Le président Nguyên Thanh Ngoc a ajouté que, pour atteindre cet objectif, Tây Ninh a mis en place sept percées stratégiques, notamment le développement des infrastructures, le développement des ressources humaines, la réforme institutionnelle, le soutien aux petites et moyennes entreprises, et la promotion du tourisme vert et durable.

Photo : Giang Phuong/VNA/CVN

M. Nguyên Thanh Ngoc a précisé que, dans cette optique, Tây Ninh considère les secteurs de l'industrie et des services touristiques comme les principaux moteurs de la croissance, en parallèle du développement de nouveaux espaces économiques. Parmi ces priorités, Tây Ninh a identifié le tourisme comme un secteur économique clé de la province d'ici 2030, en mettant l'accent sur l'attraction des investissements. L'objectif majeur est que la zone touristique nationale de la montagne Bà Den devienne un nouveau pôle de croissance touristique pour la région Sud-Est.

Ces dernières années, l'industrie touristique de Tây Ninh a progressivement consolidé sa position, attirant un nombre croissant de touristes nationaux et étrangers. En se concentrant sur la zone touristique nationale de la montagne Bà Den, l’industrie du tourisme de Tây Ninh collabore activement avec les entités concernées pour développer des modèles touristiques associés à l'agriculture, répondant ainsi aux attentes croissantes des visiteurs. Tây Ninh met également un accent particulier sur le développement d'un tourisme vert et durable, en harmonie avec la protection de l'environnement.

Tân Dat/CVN