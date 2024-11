Investissement

Le groupe français Olmix investira dans 12 projets agricoles high-tech à Tây Ninh

Le 2 novembre, à Hanoï, les groupes Hung Nhon et Olmix ont signé un mémorandum pour un programme de coopération et un maillon de la chaîne de production, ainsi que pour la fourniture de produits d'élevage aux normes halal.

Étaient présents à la cérémonie de signature Nguyên Duc Kiên, ancien vice-président de l'Assemblée nationale ; Phùng Duc Tiên, vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohammad Lutfor Rahman, ambassadeur du Bangladesh au Vietnam, des conseillers commerciaux de France, du Nigeria, d'Indonésie et du Myanmar ; et des représentants d'agences et de ministères.

Du côté du groupe Hung Nhon, étaient présents Vu Manh Hung, vice-président de l'Association vietnamienne de l'agriculture numérique (VIDA), président du conseil d'administration du groupe Hung Nhon. Aux côtés d'Olmix se trouvaient Robert Clapham, directeur général du groupe Olmix ; Trinh Quang Thanh, directeur général d'Olmix Asialand Vietnam Co., Ltd.

Vu Manh Hung a déclaré que le but de la coopération était de travailler ensemble pour mettre en œuvre un plan de coopération, développer et relier la production et la chaîne d'approvisionnement de l'industrie agricole aux normes halal. Hung Nhon travaillera avec les membres de la chaîne pour investir et développer des projets d'application de haute technologie à haute valeur ajoutée, élargissant ainsi la chaîne de production et d'approvisionnement en variétés de produits aux normes halal.

Selon lui, pour réaliser ce modèle de maillon de chaîne, Hung Nhon et le Groupe De Heus mèneront une série de projets d'investissement agricole appliquant la haute technologie dans les provinces des Hauts Plateaux du Centre, en particulier à Tây Ninh avec le projet DHN.

Plus précisément, au cours de la période 2023-2030, le DHN a accepté d'investir dans 12 projets agricoles de haute technologie à Tây Ninh pour un investissement total de près de 10.000 milliards de VND. L'objectif d'ici 2030 est d'atteindre une capacité d'environ 37.500 races de porcs, veaux et truies commerciales dans les régions des Hauts Plateaux du Centre, du Sud-Est et du Centre-Sud ; 83 millions de poulets à Tay Ninh. Le chiffre d'affaires total de la chaîne devrait atteindre 2 milliards de dollars par an.

Parlant de la décision d’inviter le partenaire Olmix pour cette stratégie à long terme, Vu Manh Hung a déclaré qu'Olmix Vietnam est une entreprise spécialisée dans la production et la distribution exclusives de médicaments vétérinaires, de produits aquacoles et d'additifs alimentaires de sociétés de premier plan telles qu'Olmix, Boehringer Ingelheim, Dopharma, Biopharm...

"Les produits distribués par Olmix Vietnam comprennent des compléments alimentaires, des médicaments pour prévenir et traiter les parasites internes et externes, des vaccins. Il s'agit de produits capables de contrôler les maladies dans les élevages, apportant une efficacité économique élevée, tout en protégeant la santé animale de la manière la plus complète", a déclaré M. Hung.

Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, a hautement apprécié l'orientation stratégique de Hung Nhon à travers la coopération avec Olmix, car il s'agit d'une société avec beaucoup d'expérience dans l'élevage, le soutien technique et la distribution de haute qualité en termes de vaccins et de dernières technologies, notamment des vaccins pour l'industrie avicole qui répondent aux normes Halal.

"L'utilisation de vaccins de qualité fournis par Olmix contribuera également à créer des produits qui répondent aux normes d'hygiène et de sécurité alimentaire et ainsi éligibles à l'exportation, en particulier les normes Halal", a estimé Phùng Duc Tiên.

Expliquant la décision de coopération avec le groupe Hung Nhon, Robert Clapham a déclaré qu'il s'agissait d'une entreprise réputée et professionnelle dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture de haute technologie.

"En particulier, Hung Nhon a coopéré avec De Heus pour construire et développer des chaînes de liaison à haute valeur, appliquant la haute technologie, développant ainsi des projets pour produire des produits de haute qualité aux normes halal. Ce modèle est cohérent avec la stratégie de développement d'Olmix", a partagé Robert Clapham.

L'un des produits fournis par Olmix Vietnam à Hung Nhon est le vaccin pour poulets Boehringer Ingelheim (BI), dont le siège est en Allemagne, avec des usines de fabrication aux États-Unis, en Italie, en France... Selon Robert Clapham, il s'agit d'une solution efficace pour prévenir les maladies avicoles, minimiser l'utilisation d'antibiotiques, contribuer à réduire la résistance aux antibiotiques, limiter les résidus d'antibiotiques dans la viande de poulet et les œufs.

En outre, Olmix Vietnam fournira également à Hung Nhon de nombreux services techniques vétérinaires parmi les plus modernes aujourd'hui, tels que : diagnostic et tests vétérinaires de Vipha.Lab ; dépistage et vérification de la santé du cheptel de poulets reproducteurs, de poulets de chair et de poules pondeuses ; équipement de vaccination par vaccin VTS, améliorant la productivité de la vaccination, la qualité de la vaccination, réduisant le stress des animaux ; solutions pour augmenter la productivité et prévenir efficacement les maladies vétérinaires.

"Le Vietnam est actuellement le deuxième plus grand marché d'Olmix au monde et nous sommes fiers de l'avoir choisir comme siège social pour le marché asiatique. Nous pensons que la relation de coopération avec Hung Nhon renforcera encore notre présence sur le marché vietnamien", a déclaré Robert Clapham.

Avec plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie vietnamienne de l'élevage, Gabor Fluit, directeur général mondial de De Heus, a déclaré que le principal défi auquel les agriculteurs sont confrontés est de contrôler les maladies émergentes. Il faut non seulement veiller à prévenir les épidémies, mais surtout protéger les cheptels contre toutes les variations possibles de la maladie. Par conséquent, l’utilisation de vaccins est considérée comme l’une des mesures efficaces pour limiter les dommages causés aux agriculteurs. Les vaccins jouent un rôle important en augmentant les taux de survie, en réduisant l’utilisation d’antibiotiques et en réduisant les coûts de production.

Olmix, qui a son siège en France, est spécialisée dans le soin des animaux et des plantes, avec une présence commerciale dans 100 pays et des usines en Europe, en Amérique et en Asie. En 2023, Olmix a réalisé un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros avec plus de 900 salariés. Au Vietnam, Olmix est présent depuis plus de 20 ans avec une équipe de 200 collaborateurs, répartis dans 50 provinces et villes.

Olmix possède une usine certifiée FAMI QS à Binh Duong, spécialisée dans la production d'additifs et d'aliments pour animaux pour approvisionner le marché intérieur et exporter vers le marché asiatique avec plus de 11 pays, de la Chine au Sud-Est. En outre, l'entreprise dispose d'une usine de médicaments vétérinaires répondant aux normes GMP-GSP-GLP de l'OMS, d'un laboratoire de diagnostic des maladies Vipha.Lab et d'un centre technologique de vaccination VTS.

Texte et photos : Quang Châu/CVN