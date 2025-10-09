Formation de 10.000 Pdg au service du développement de l’économie privée

L’Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam a organisé, le 8 octobre à Hanoï, une conférence de presse pour présenter le Rapport général du Forum de l’économie privée du Vietnam 2025 (VPSF 2025) et annoncer le lancement du Programme de formation de 10.000 Pdg pour la période 2025-2030.

Photo : VNA/CVN

Le VPSF 2025, tenu de juillet à septembre 2025, constitue un événement national de politique, de dialogue et d’action, placé sous la direction de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et de l’Union de la jeunesse du Vietnam, en coordination avec l’Association des PME du pays.

Prenant la parole, Dang Hông Anh, président de l’Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam et du VPSF 2025, a souligné que le rapport général du forum serait finalisé et transmis prochainement au gouvernement et aux organismes concernés.

Le rapport met en lumière les questions essentielles liées aux institutions, à l’innovation, à l’intégration internationale et à la gouvernance des entreprises. Il formule plusieurs propositions stratégiques, parmi lesquelles figure la mise en œuvre du programme de formation de 10.000 Pdg, destiné à bâtir une génération de dirigeants vietnamiens dotés de vision, de compétence et de sens des responsabilités, capables de conduire la croissance durable du secteur privé.

Dans les temps à venir, l’Association des jeunes entrepreneurs prévoit également de créer une plateforme numérique de retour d’information sur les politiques, transparente et régulièrement mise à jour, ainsi que des sessions de dialogue périodiques pour suivre et stimuler la mise en œuvre des recommandations du VPSF.

À cette occasion, l’association a officiellement lancé le Programme de formation de 10.000 Pdg pour la période 2025-2030. Celui-ci se déploiera en trois phases : Phase pilote (4e trimestre 2025) : formation des 1.000 premiers dirigeants ; phase d’expansion (2027-2029) : extension à 7.000 participants ; phase de consolidation (2030) : diffusion durable et atteinte de l’objectif de 10.000 Pdg formés.

Le contenu du programme repose sur huit compétences clés du leadership moderne : stratégie d’entreprise, gestion financière, ressources humaines, opérations, gestion des risques, technologie, innovation et intégration internationale.

Selon le comité d’organisation, renforcer les capacités de leadership constitue le levier principal pour améliorer la compétitivité des entreprises vietnamiennes et concrétiser l’ambition de faire du secteur privé un moteur essentiel de l’économie nationale à l’horizon 2045.

Basé sur la méthode Mindset - Toolset - Skillset (État d’esprit - Outils - Compétences), le programme offrira aux participants non seulement des connaissances théoriques, mais aussi des outils pratiques et des compétences directement applicables au sein de leurs entreprises.

VNA/CVN