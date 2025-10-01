Partenariat public-privé : cap sur la prospérité

Le modèle "Panorama de l’économie privée du Vietnam", accompagné de la présentation de son Conseil exécutif et des membres clés de ses comités, vient d’être officiellement lancé, marquant le coup d’envoi de la première Conférence nationale sur l’économie privée, prévue le 10 octobre à Hanoï.

L'événement est considéré comme une étape majeure, inaugurant une nouvelle approche de développement de l’économie privée en lien étroit avec le partenariat public-privé.

Selon le Comité de recherche sur le développement de l’économie privée (Comité IV) - initiateur du programme, ce modèle vise à mobiliser la force collective du secteur privé afin d’en faire le principal moteur de l’économie nationale. Il ne s’agit pas seulement de rassembler les entreprises privées de plus grande envergure et les plus structurées, mais aussi de bâtir un mécanisme de coopération "public-privé pour l’édification nationale", reposant sur le principe du partage des responsabilités entre l’État et les acteurs privés.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que ce modèle devait être mis en œuvre de manière substantielle et efficace, contribuant ainsi à concrétiser la Résolution 68 du Bureau politique sur le développement de l’économie privée. Le Ban IV a été chargé d’assumer le rôle de passerelle entre le gouvernement et les entreprises, en promouvant un changement de mentalité : passer du "chacun pour soi" à "la co-création public-privé", avec des actions concrètes et innovantes.

Le modèle sera déployé à trois niveaux : national, local et de base, afin de mobiliser la participation des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Parallèlement, le Premier ministre a demandé la création d’un Fonds de développement de l’économie privée pour soutenir les entreprises pionnières, tout en encourageant les autorités locales à accompagner, soutenir et lever les obstacles au développement de l’activité économique.

Selon Pham Thi Ngoc Thuy, directrice du bureau du Ban IV, l’originalité de ce modèle réside dans le fait qu’il s’agit de la première initiative réunissant de manière structurée un grand nombre d’entreprises privées de premier plan. Le programme repose sur deux structures principales : d’une part, des comités et groupes de travail actifs tout au long de l’année, chargés de refléter directement les difficultés rencontrées et de proposer des solutions ; d’autre part, un forum annuel de dialogue public-privé de haut niveau, destiné à dresser un panorama du développement de l’économie privée, à débattre des enjeux stratégiques et à définir des modèles économiques innovants.

L’un des objectifs essentiels du programme est d’identifier et de valoriser des exemples exemplaires - des "entreprises nationales", des "entrepreneurs bâtisseurs" ainsi que des "localités créatrices" - incarnant l’esprit d’innovation, de dynamisme et une coopération public-privé efficace.

Pour de nombreux experts et chefs d’entreprise, la Résolution 68 agit comme une "étincelle" ravivant l’esprit de contribution et d’engagement. Cependant, le défi majeur réside désormais dans la réaction de la communauté entrepreneuriale : elle doit agir de manière concrète et audacieuse pour transformer les aspirations en réalité. Truong Gia Binh, président du Comité IV, a insisté sur le fait que lever les obstacles ne suffisait pas, l’essentiel étant de construire ensemble la nation. Selon lui, un pays ne peut s’affirmer sur la scène mondiale que s’il dispose d’entreprises de stature internationale, ce qui suppose une étroite collaboration entre l’État et le secteur privé dans un esprit de "gouvernement accompagnateur, entrepreneurs engagés".

Autre caractéristique marquante du programme : il ne repose pas uniquement sur les entrepreneurs vietnamiens du pays, mais mobilise également l’intelligence et les talents vietnamiens à l’échelle mondiale. Nombre de compatriotes ayant contribué aux grandes avancées technologiques mondiales sont prêts à revenir et à s’investir dans l’édification du pays.

Selon Phan Duc Hiêu, membre de la Commission économique et budgétaire de l’Assemblée nationale, l’initiative "partenariat public-privé pour l’édification nationale" diffuse l’esprit entrepreneurial jusque dans le secteur public, favorisant des changements positifs. Il a exhorté les entreprises à ne pas se limiter à la critique mais à soumettre des propositions politiques concrètes, notamment dans le contexte où l’Assemblée nationale s’apprête à amender plusieurs dizaines de lois liées directement aux activités économiques.

Truong Gia Binh a affirmé qu’avec le lancement officiel du "Panorama de l’économie privée du Vietnam" le 10 octobre, il s’agira d’un jalon historique, comparable à une "conférence de Binh Than" moderne - un lieu de convergence de l’intelligence, de la volonté et de l’aspiration à bâtir la nation.

À l’issue de cet événement, les comités et groupes de travail du modèle poursuivront leurs activités régulières, en étroite collaboration avec le gouvernement, les ministères et les localités, afin de concrétiser l’objectif : "Partenariat public-privé pour l’édification nationale : puissance et prospérité".

