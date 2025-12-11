Football : Dinh Bac brille, les U22 vietnamiens filent en demi-finale des SEA Games 33

Lors des 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) en Thaïlande, le 11 décembre, l’équipe U22 du Vietnam a battu la Malaisie 2-0, se qualifiant ainsi fièrement pour les demi-finales du football avec la première place du groupe B.

Bien qu'un match nul suffise, l'entraîneur Kim Sang Sik a procédé à des changements de joueurs, notamment en titularisant l'attaquant vietnamien Viktor Le et en repositionnant Van Khang sur l'aile droite.

Dès les première minutes, les U22 vietnamiens ont dominé le match. À la 11e minute, le footballeur Dinh Bac a tiré un corner précis, permettant à Hiêu Minh d'ouvrir le score de la tête. À la 22e minute, Dinh Bac a de nouveau percé la défense et délivré un centre à Minh Phuc, qui a transformé l'occasion de près, doublant la mise pour son équipe.

En seconde période, l'équipe malaisienne a ralenti le rythme, privilégiant les contre-attaques défensives. La Malaisie a tenté d'attaquer dans les dernières minutes, mais n'a pas réussi à percer la défense disciplinée des U22 vietnamiens.

Cette victoire 2-0 a permis à l'équipe de l'entraîneur Kim Sang Sik de prendre la tête du groupe B et de se qualifier sereinement pour les demi-finales des SEA Games 33.

