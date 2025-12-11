Football : Dinh Bac brille, les U22 vietnamiens filent en demi-finale des SEA Games 33

>> Le Vietnam s’impose de justesse face au Laos aux SEA Games 33
>> Le Vietnam en passe sept à la Malaisie aux SEA Games 33
>> Football : les demoiselles vietnamiennes chantent le blues
|Un joueur malaisien U22 tente de bloquer le dribble de Khuât Van Khang (centre).
|Photo : VNA/CVN
Bien qu'un match nul suffise, l'entraîneur Kim Sang Sik a procédé à des changements de joueurs, notamment en titularisant l'attaquant vietnamien Viktor Le et en repositionnant Van Khang sur l'aile droite.
Dès les première minutes, les U22 vietnamiens ont dominé le match. À la 11e minute, le footballeur Dinh Bac a tiré un corner précis, permettant à Hiêu Minh d'ouvrir le score de la tête. À la 22e minute, Dinh Bac a de nouveau percé la défense et délivré un centre à Minh Phuc, qui a transformé l'occasion de près, doublant la mise pour son équipe.
|Dinh Bac et Minh Phuc (droite), auteur du 2e but pour l'équipe U22 du Vietnam, lors du match contre la Malaisie.
|Photo : VNA/CVN
En seconde période, l'équipe malaisienne a ralenti le rythme, privilégiant les contre-attaques défensives. La Malaisie a tenté d'attaquer dans les dernières minutes, mais n'a pas réussi à percer la défense disciplinée des U22 vietnamiens.
Cette victoire 2-0 a permis à l'équipe de l'entraîneur Kim Sang Sik de prendre la tête du groupe B et de se qualifier sereinement pour les demi-finales des SEA Games 33.
VNA/CVN