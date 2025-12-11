icon search
Football : Dinh Bac brille, les U22 vietnamiens filent en demi-finale des SEA Games 33

Lors des 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) en Thaïlande, le 11 décembre, l’équipe U22 du Vietnam a battu la Malaisie 2-0, se qualifiant ainsi fièrement pour les demi-finales du football avec la première place du groupe B.

Un joueur malaisien U22 tente de bloquer le dribble de Khuât Van Khang (centre). 
Photo : VNA/CVN

Bien qu'un match nul suffise, l'entraîneur Kim Sang Sik a procédé à des changements de joueurs, notamment en titularisant l'attaquant vietnamien Viktor Le et en repositionnant Van Khang sur l'aile droite.

Dès les première minutes, les U22 vietnamiens ont dominé le match. À la 11e minute, le footballeur Dinh Bac a tiré un corner précis, permettant à Hiêu Minh d'ouvrir le score de la tête. À la 22e minute, Dinh Bac a de nouveau percé la défense et délivré un centre à Minh Phuc, qui a transformé l'occasion de près, doublant la mise pour son équipe.

Dinh Bac et Minh Phuc (droite), auteur du 2e but pour l'équipe U22 du Vietnam, lors du match contre la Malaisie. 
Photo : VNA/CVN

En seconde période, l'équipe malaisienne a ralenti le rythme, privilégiant les contre-attaques défensives. La Malaisie a tenté d'attaquer dans les dernières minutes, mais n'a pas réussi à percer la défense disciplinée des U22 vietnamiens.

Cette victoire 2-0 a permis à l'équipe de l'entraîneur Kim Sang Sik de prendre la tête du groupe B et de se qualifier sereinement pour les demi-finales des SEA Games 33.

VNA/CVN

