Football : les demoiselles vietnamiennes chantent le blues

Cette rencontre était décisive pour une place en demi-finale. Une victoire aurait assuré au Vietnam une place parmi les quatre premiers. Face à des adversaires plus grandes et plus physiques, le Vietnam a débuté la rencontre avec prudence, conservant une formation compacte et jouant solidement dans sa moitié de terrain.
Malgré une domination sans partage et de nombreuses occasions, le Vietnam n'a pas su les concrétiser et a subi une riposte de dernière minute des Philippines.
|Photo : VNA/CVN
Les Philippines ont concentré leurs joueuses au milieu de terrain, empêchant le Vietnam de construire ses attaques.
Le Vietnam a exercé une pression constante, se créant plusieurs occasions dangereuses, mais a manqué de précision dans la finition. À la 30e minute, Thai Thi Thao a tenté une frappe lointaine, voyant la gardienne sortie de sa ligne, mais le ballon n’a pas trouvé le cadre.
Les Philippines ont exploité les ballons aériens grâce à leur supériorité physique, mais la défense vietnamienne est restée organisée, bloquant et dégageant de nombreux centres.
À la 45e minute, la plus nette occasion vietnamienne de la première mi-temps est revenue à Hai Linh, dont la frappe à bout portant a été contrée par une défenseure philippine.
En seconde période, le Vietnam a haussé le rythme et pressé haut. À la 53e minute, la frappe lointaine de Van Su a été déviée par une défenseure. Trois minutes plus tard, la tentative de Huynh Nhu a été déviée vers Bich Thuy, qui a trompé la gardienne philippine mais a vu sa frappe en angle fermé contrée par la défense.
Le tournant du match est survenu à la 94e minute. Sur un centre dans la surface, Carpio s’est élevée pour placer une tête, obligeant la gardienne Kim Thanh à une superbe parade. Le ballon est cependant revenu à Mary Louise, qui a conclu à bout portant pour donner l’avantage aux Philippines.
Le temps étant trop court, le Vietnam n’a pas pu réagir. Le match s’est soldé par une victoire 1-0 des Philippines, éliminant ainsi le Vietnam de la course aux demi-finales.
VNA/CVN