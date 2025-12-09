SEA Games 33

Football : les demoiselles vietnamiennes chantent le blues

L’équipe féminine de football du Vietnam a concédé une courte défaite 0-1 face aux Philippines lors de son deuxième match de poule des 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), au stade de Chonburi, en Thaïnde, lundi 8 décembre au soir.

Cette rencontre était décisive pour une place en demi-finale. Une victoire aurait assuré au Vietnam une place parmi les quatre premiers. Face à des adversaires plus grandes et plus physiques, le Vietnam a débuté la rencontre avec prudence, conservant une formation compacte et jouant solidement dans sa moitié de terrain.

Photo : VNA/CVN

Les Philippines ont concentré leurs joueuses au milieu de terrain, empêchant le Vietnam de construire ses attaques.

Le Vietnam a exercé une pression constante, se créant plusieurs occasions dangereuses, mais a manqué de précision dans la finition. À la 30e minute, Thai Thi Thao a tenté une frappe lointaine, voyant la gardienne sortie de sa ligne, mais le ballon n’a pas trouvé le cadre.

Les Philippines ont exploité les ballons aériens grâce à leur supériorité physique, mais la défense vietnamienne est restée organisée, bloquant et dégageant de nombreux centres.

À la 45e minute, la plus nette occasion vietnamienne de la première mi-temps est revenue à Hai Linh, dont la frappe à bout portant a été contrée par une défenseure philippine.

En seconde période, le Vietnam a haussé le rythme et pressé haut. À la 53e minute, la frappe lointaine de Van Su a été déviée par une défenseure. Trois minutes plus tard, la tentative de Huynh Nhu a été déviée vers Bich Thuy, qui a trompé la gardienne philippine mais a vu sa frappe en angle fermé contrée par la défense.

Le tournant du match est survenu à la 94e minute. Sur un centre dans la surface, Carpio s’est élevée pour placer une tête, obligeant la gardienne Kim Thanh à une superbe parade. Le ballon est cependant revenu à Mary Louise, qui a conclu à bout portant pour donner l’avantage aux Philippines.

Le temps étant trop court, le Vietnam n’a pas pu réagir. Le match s’est soldé par une victoire 1-0 des Philippines, éliminant ainsi le Vietnam de la course aux demi-finales.

VNA/CVN