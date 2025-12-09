SEA Games 33 : l’équipe masculine de baseball du Vietnam ne verra pas plus loin

L’équipe masculine de baseball du Vietnam a été éliminée de la course aux médailles aux 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) après sa défaite 12-19 face à Singapour lors d’un match décisif le 8 décembre.

Photo : CTV/CVN

Ce match était crucial pour le Vietnam, qui devait absolument gagner pour rester parmi les quatre meilleures équipes et se qualifier pour les phases finales. Malgré leurs efforts, les Vietnamiens n’ont pas réussi à vaincre un adversaire supérieur dans tous les aspects du jeu.

Plus tôt dans le tournoi, le Vietnam avait montré des signes de faiblesse. Le 7 décembre, ils avaient subi une lourde défaite 0-16 face au Laos, révélant des faiblesses au lancer, en défense et à la frappe. Après trois matchs, dont une victoire 5-2 contre la Malaisie mais deux défaites 0-16 face à la Thaïlande et au Laos, le Vietnam s’est retrouvé dernier de son groupe et devait impérativement battre Singapour pour conserver ses chances de médaille.

Lors de ce match crucial contre Singapour, le Vietnam a marqué 12 points mais en a encaissé 19, confirmant ainsi sa chute à la dernière place. Ce résultat met officiellement fin aux espoirs du Vietnam de figurer parmi les quatre premiers et de concourir pour une médaille à ces Jeux d’Asie du Sud-Est. Le baseball est le premier sport dans lequel le Vietnam ne sera pas en lice pour une médaille lors de cette édition des Jeux.

Après quatre matchs, le Vietnam a marqué un total de 18 points pour 56 encaissés, soulignant l’écart important avec les équipes régionales plus fortes et mettant en évidence des axes d’amélioration.

Bien qu’il reste deux matchs de poule à disputer, l’équipe continuera à jouer pour acquérir de l’expérience et se concentrer sur le perfectionnement de ses compétences en vue des compétitions futures.

VNA/CVN