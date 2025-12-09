L’ouverture des SEA Games 33 en Thaïlande sous le mot d’ordre "Nous sommes un"

La 33ᵉ édition des Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), le plus grand événement sportif de la région, a officiellement débuté le 9 décembre à Bangkok, en Thaïlande.

La cérémonie solennelle a été présidée par le roi et la reine de Thaïlande, en présence des dirigeants du pays hôte, des responsables sportifs des 11 pays membres de l’ASEAN, ainsi que de nombreux supporters. Le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, y représentait le Vietnam.

Le spectacle inaugural a débuté par une impressionnante mise en lumière saluant les 11 nations participantes dans leurs langues respectives, en parfaite harmonie avec le thème de cette édition : "We are one – connected by the SEA". L’un des moments forts de la soirée a été la démonstration spectaculaire de sports nautiques, notamment la natation artistique et le jet-ski, suivie de chorégraphies lumineuses illustrant diverses disciplines au programme.

L’événement a également proposé une rétrospective émouvante des 32 éditions précédentes des SEA Games, dont les deux organisations assurées par le Vietnam en 2003 et 2021. L’atmosphère s’est ensuite enflammée avec la performance du célèbre groupe de K-pop GOT7, accompagné d’artistes thaïlandais, juste avant le défilé haut en couleur des 11 délégations participantes.

Dans son discours d’ouverture, le roi de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn, a adressé ses vœux les plus chaleureux aux athlètes et aux entraîneurs, soulignant que ces Jeux constituent une occasion privilégiée d’exprimer l’amitié et la fraternité au sein de la communauté de l’ASEAN. Il a souhaité que les compétitions se déroulent dans l’harmonie, la transparence et l’équité, afin de renforcer davantage les liens étroits entre les nations de la région.

Se poursuivant jusqu’au 20 décembre, les SEA Games 33 mettent en jeu un total de 574 ensembles de médailles dans 50 disciplines. En intégrant 37 sports olympiques au programme, la Thaïlande marque une étape décisive dans l’alignement de la compétition sur les standards internationaux, offrant ainsi une plateforme solide de préparation aux athlètes d’Asie du Sud-Est pour les grandes arènes mondiales.

