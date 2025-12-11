SEA Games 33 : l’équipe U22 du Vietnam prête pour un match crucial contre la Malaisie

L’équipe U22 du Vietnam se prépare pour un match capital jeudi 11 décembre contre la Malaisie dans le groupe B des 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33).

Après avoir remporté leur premier match, les joueuses savent qu’un match nul pourrait suffire pour se qualifier pour les demi-finales, mais une victoire renforcerait leur confiance et leur moral avant les phases finales.

Photo : VNA/CVN

Le milieu de terrain Nguyên Thai Quôc Cuong savoure l’intensité de ses premiers Jeux d’Asie du Sud-Est et affirme que l’équipe est déterminée à gagner.

"L’entraîneur Kim Sang-sik et toute l’équipe partagent un objectif commun : la victoire. Nous nous préparons avec minutie et abordons ce match avec un enthousiasme sans faille", a-t-il déclaré.

Quôc Cuong a ajouté qu’il comptait bien faire en sorte que chaque instant sur le terrain compte. "J’espère donner le meilleur de moi-même et contribuer à notre objectif ultime : remporter le championnat".

Il a souligné que la mentalité et la cohésion seraient les atouts majeurs de l’équipe. "Sans un état d’esprit positif, il est difficile de performer. Notre équipe a fait preuve d’une remarquable cohésion ces derniers jours, et c’est essentiel. Si j’en ai l’occasion, je donnerai tout. Marquer, que ce soit d’une frappe lointaine ou autrement, est toujours bénéfique pour l’équipe".

L’attaquant Lê Phat, qui participe également à ses premiers Jeux d’Asie du Sud-Est, est impatient de briller. "En tant que jeune joueur, je m’efforce de progresser chaque jour, en apprenant de mes aînés pour gagner la confiance de l’entraîneur et obtenir du temps de jeu. Ils [les Malaisiens] sont physiquement forts et rapides. Nous devons rester adaptables et maintenir notre confiance et notre cohésion, comme notre entraîneur nous le rappelle souvent", a-t-il déclaré.

Les deux équipes comptent actuellement trois points, mais la Malaisie est en tête du groupe B grâce à une meilleure différence de buts, ce qui laisse peu de marge d’erreur au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le règlement du tournoi permet à la première équipe de chaque groupe et à la meilleure deuxième d’accéder aux demi-finales. Un match nul pourrait donc permettre aux deux équipes de se qualifier : la Malaisie en tant que première du groupe et le Vietnam en tant que meilleur deuxième.

Parallèlement, l’équipe féminine affronte le Myanmar dans un match décisif. L’entraîneur Mai Duc Chung a étudié attentivement son adversaire. "Elles jouent de manière agressive, exerçant une pression dès le début et exploitant bien les occasions. Nous devons être prêtes à contrer leur stratégie. Les ayant affrontées à de nombreuses reprises, nous sommes conscientes de leurs progrès, mais nous ferons tout notre possible pour gagner", a-t-il affirmé.

Avec une détermination sans faille, les équipes vietnamiennes de football s’apprêtent à vivre une journée intense aux Jeux d’Asie du Sud-Est, où chaque passe, chaque tacle et chaque but pourraient être décisifs pour leur parcours dans le tournoi.

VNA/CVN