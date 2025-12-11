SEA Games 33 : les premières médailles d’or du Vietnam

Lors de la première journée de compétition des 33 es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33), le 10 décembre en Thaïlande, la délégation vietnamienne a obtenu des résultats encourageants, décrochant quatre premières médailles d’or.

>> L’ouverture des SEA Games 33 en Thaïlande sous le mot d’ordre "Nous sommes un"

>> SEA Games 33 : Nguyên Thi Huong et Diêp Thi Huong, l’or au bout de la pagaie

>> SEA Games 33 : bonnes nouvelles en natation et pétanque

Photo : VNA/CVN

Le canoë a inauguré le tableau des victoires grâce au duo Nguyên Thi Huong - Diêp Thi Huong sur le 500 m féminin.

En taekwondo, l'équipe composée de Nguyên Xuân Thành, Trâm Dang Khoa, Trân Hô Duy, Lê Trân Kim Uyên, Nguyên Phan Khanh Hân et Nguyên Thi Y Binh a remporté l'or en poomsae créatif par équipes.

En natation, Trân Hung Nguyên a offert la troisième médaille d'or au Vietnam en s'imposant sur le 200 m quatre nages. La quatrième est revenue à Nguyên Van Dung dans l'épreuve de tir de précision à la pétanque.

La délégation a également engrangé quatre médailles d'argent, remportées par Nguyên Thi Kim Hà - Nguyên Trong Phuc (taekwondo en duo), Phung Mùi Nhinh (jujitsu 52 kg), Vo Thi My Tiên (200 m papillon) et le duo Vo Duy Thành - Dô Thi Thanh Thao (canoë 500 m). Seize médailles de bronze complètent cette première journée.

La Thaïlande a pris la tête du tableau avec 19 médailles d'or, dans un contexte marqué par plusieurs controverses arbitrales et par le retrait soudain de la délégation cambodgienne.

VNA/CVN