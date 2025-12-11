SEA Games 33 : les premières médailles d’or du Vietnam

>> L’ouverture des SEA Games 33 en Thaïlande sous le mot d’ordre "Nous sommes un"
>> SEA Games 33 : Nguyên Thi Huong et Diêp Thi Huong, l’or au bout de la pagaie
>> SEA Games 33 : bonnes nouvelles en natation et pétanque
|Trân Hung Nguyên (centre) a offert la médaille d'or au Vietnam en s'imposant sur le 200 m quatre nages.
|Photo : VNA/CVN
Le canoë a inauguré le tableau des victoires grâce au duo Nguyên Thi Huong - Diêp Thi Huong sur le 500 m féminin.
En taekwondo, l'équipe composée de Nguyên Xuân Thành, Trâm Dang Khoa, Trân Hô Duy, Lê Trân Kim Uyên, Nguyên Phan Khanh Hân et Nguyên Thi Y Binh a remporté l'or en poomsae créatif par équipes.
En natation, Trân Hung Nguyên a offert la troisième médaille d'or au Vietnam en s'imposant sur le 200 m quatre nages. La quatrième est revenue à Nguyên Van Dung dans l'épreuve de tir de précision à la pétanque.
La délégation a également engrangé quatre médailles d'argent, remportées par Nguyên Thi Kim Hà - Nguyên Trong Phuc (taekwondo en duo), Phung Mùi Nhinh (jujitsu 52 kg), Vo Thi My Tiên (200 m papillon) et le duo Vo Duy Thành - Dô Thi Thanh Thao (canoë 500 m). Seize médailles de bronze complètent cette première journée.
La Thaïlande a pris la tête du tableau avec 19 médailles d'or, dans un contexte marqué par plusieurs controverses arbitrales et par le retrait soudain de la délégation cambodgienne.
VNA/CVN