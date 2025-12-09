SEA Games 33

Le ministre chargé des sports encourage la délégation vietnamienne en Thaïlande

Dans la matinée du 9 décembre, Nguyên Van Hùng, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme et président du Comité olympique vietnamien, a visité la délégation sportive vietnamienne participant aux 33 e s Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), organisés en Thaïlande du 9 au 20 décembre, pour l'encourager avant les épreuves.

Nguyên Hông Minh, directeur adjoint du Département des sports et chef de la délégation vietnamienne, a exprimé sa gratitude pour l’attention accordée par les dirigeants du ministère aux athlètes à ce moment crucial. Il a indiqué que 28 équipes, soit 552 membres, étaient déjà présentes en Thaïlande ; plusieurs disciplines comme le football masculin et féminin, le baseball, le handball ou encore le badminton avaient commencé leurs compétitions selon le calendrier officiel. Au cours de la journée du 9 décembre, 160 autres sportifs - dont les équipes phares d’athlétisme, de natation et de tir à l’arc - doivent rejoindre le site des Jeux.

S’exprimant lors de cette rencontre chaleureuse, le ministre Nguyên Van Hùng a transmis les félicitations ainsi que les encouragements du Premier ministre Pham Minh Chinh à toute la délégation. Il a appelé les entraîneurs et athlètes à faire preuve de la plus grande détermination pour apporter joie et fierté aux supporters du pays.

Les SEA Games constituent le plus grand événement sportif régional, et le Vietnam, qui les a accueillis à deux reprises, a dominé le classement lors des deux dernières éditions - un signe fort de la progression du sport vietnamien, a-t-il estimé. Le sport ne se limite pas à la performance, mais sert aussi de passerelle pour promouvoir l’image d’un Vietnam amical et dynamique auprès de la communauté internationale. Chaque athlète, a-t-il dit, porte non seulement la couleur nationale, mais incarne également le rôle "d’ambassadeur culturel".

À cette occasion, le ministre a remis une prime de 100 millions de dôngs (plus de 3.800 dollars) destinée à encourager les athlètes à viser des performances élevées.

