Cérémonie de lever du drapeau des pays participants aux SEA Games 33

La cérémonie de lever du drapeau des pays participants à la 33 e édition des Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33) a eu lieu le 8 décembre à Hua Mark Indoor Stadium de Bangkok, en Thaïlande.

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne, composée de responsables et des nageurs de l'équipe nationale, a marqué sa présence. Le drapeau national du Vietnam a été hissé dans les dernières étapes du protocole, juste avant celui du pays hôte, la Thaïlande.

Pour les athlètes stationnées à Chonburi, la cérémonie de lever du drapeau aura lieu le 11 décembre au Wyndham Jomtien, marquant ainsi la présence continue de la délégation sportive vietnamienne sur tous les principaux sites de compétition.

La cérémonie va au-delà du simple accueil des délégations. Elle est un symbole vivant de l'esprit "Une vision, une identité, une communauté" de l'ASEAN.

Forte de plus de 1.100 membres, dont 841 athlètes, la délégation vietnamienne participera à 47 disciplines sur les 66 au programme des SEA Games 33. L'objectif national est de décrocher entre 91 et 110 médailles d'or afin de maintenir la position du Vietnam dans le groupe de tête du classement général des nations.

VNA/CVN