Le Vietnam enverra 185 membres aux ASEAN Para Games 13 en Thaïlande

Les 13 es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est pour handicapés (ASEAN Para Games 13) se dérouleront à Korat, dans la province thaïlandaise de Nakhon Ratchasima, du 15 au 27 janvier 2026. L'événement réunira des compétiteurs de 11 nations régionales.

Cette édition proposera 536 épreuves réparties dans 19 disciplines. Quatre sports clés - l'athlétisme, la natation, l'haltérophilie et le cyclisme - seront régis par les normes de supervision du Comité international paralympique (IPC), aux côtés d'autres disciplines telles que le cécifoot, la boccia, le goalball ou l'escrime en fauteuil roulant.

Photo : VNA/CVN

La délégation handisport du Vietnam participera à l'événement avec un effectif de 185 membres, comprenant 141 athlètes (incluant deux guides), 27 entraîneurs et 17 officiels. L'équipe nationale s'alignera dans 11 disciplines, à savoir l'athlétisme, la natation, le powerlifting, le badminton, le tennis de table, la boccia, les échecs, le judo pour déficients visuels, le tir à l'arc, ainsi que le tennis et l'escrime en fauteuil roulant.

Ces Jeux constituent une opportunité stratégique pour renforcer la coopération sportive régionale et évaluer le niveau des athlètes en préparation des 5es Jeux para-asiatiques au Japon et des Jeux paralympiques de 2028 aux États-Unis.

Fort de ses succès passés - avec 65 médailles d'or aux 11es Jeux et 66 aux 12es - le Vietnam ambitionne cette année de remporter entre 40 et 50 médailles d'or pour se maintenir dans le top 5 du classement général, en privilégiant l'excellence et l'esprit sportif.

VNA/CVN