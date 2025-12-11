Trois arbitres vietnamiennes officieront à la Coupe d’Asie féminine 2026

La Confédération asiatique de football (AFC) a désigné trois arbitres vietnamiennes pour officier lors de la phase finale de la Coupe d’Asie féminine 2026, qui se déroulera du 21 février au 22 mars en Australie.

Selon la liste transmise par l’AFC à la Fédération de football du Vietnam (VFF), l’équipe d’arbitres vietnamienne comprend Lê Thi Ly (Hô Chi Minh-Ville), Bui Thi Thu Trang (Hai Phong) et l’arbitre assistante Hà Thi Phuong (Hai Phong).

Lê Thi Ly et l’arbitre assistante Hà Thi Phuong officieront du 21 février au 22 mars 2026, tandis que Bui Thi Thu Trang sera en fonction du 21 février au 1er mars 2026.

La confiance renouvelée de l’AFC et les nominations qu’elle leur accorde témoignent de l’expertise et de la crédibilité de l’équipe d’arbitres vietnamienne au niveau continental.

Lors de la phase finale de la Coupe d’Asie féminine 2026, l’équipe nationale féminine du Vietnam évoluera dans le groupe C aux côtés du Japon, de l’Inde et du Taipei chinois.

Conformément au règlement du tournoi, les deux meilleures équipes de chaque groupe, ainsi que les deux meilleures équipes classées troisièmes, se qualifieront pour les quarts de finale.

