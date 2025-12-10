Thaïlande

SEA Games 33 : Nguyên Thi Huong et Diêp Thi Huong, l’or au bout de la pagaie

Le Vietnam a mis fin à sa disette de médailles d’or dès le premier jour des 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) grâce à la victoire de Nguyên Thi Huong et Diêp Thi Huong ont remporté une première médaille d’or pour le Vietnam, en terminant brillam lors de la finale du 500 m de canoë-kayak féminin.

Photo : DTTVN/CVN

Le duo, qui avait remporté plus tôt cette année le titre de champion d’Asie du Sud-Est et décroché la médaille d’argent aux championnats d’Asie, a dominé la finale du 10 décembre avec un temps de 2 minutes et 6,487 secondes, surmontant un départ lent pour se détacher du peloton.

Elles se sont qualifiées facilement lors des séries du matin avec un temps de 2:14.565 avant de réaliser une performance remarquable lors de la course aux médailles.

Cette victoire marque la première médaille d’or du Vietnam lors des SEA Games 33, qui se dérouleront jusqu’au 20 décembre à Bangkok, Chonburi et Songkhla, en Thaïlande.

La Thaïlande, pays hôte, s’est contentée de l’argent grâce à Orasa et Aphinya, qui ont terminé en 2:09.783, tandis que les Indonésiennes Aprilin et Sella ont remporté le bronze en 2:16.410.

VNA/CVN