SEA Games 33 : bonnes nouvelles en natation et pétanque

Le nageur vietnamien Trân Hung Nguyên a remporté sa quatrième médaille d'or consécutive aux Jeux d'Asie du Sud-Est 33 (SEA Games 33), le 10 décembre, sur 200 m quatre nages individuel, avec un chrono de 2 min 03 s 11. Il conserve ainsi le titre qu'il détient depuis les SEA Games 30.

>> SEA Games 33 : l’équipe masculine de baseball du Vietnam ne verra pas plus loin

>> L’ouverture des SEA Games 33 en Thaïlande sous le mot d’ordre "Nous sommes un"

>> SEA Games 33 : Nguyên Thi Huong et Diêp Thi Huong, l’or au bout de la pagaie

Photo : VNA/CVN

Le Philippin Gian Christopher San a décroché l'argent, tandis que son compatriote Nguyên Quang Thuân a remporté le bronze en 2 min 04 s 19.

Dans la finale du 200 m papillon féminin, disputée juste après, la Vietnamienne Vo Thi My Tiên a remporté l'argent en 2 min 12 s 10, devancée de peu par la Thaïlandaise Kamonchanok Kwanmuang, pays hôte, qui a remporté l'or en 2 min 11 s 78.

Le 10 décembre après-midi, Nguyên Van Dung a vaincu son rival indonésien en finale du tir masculin, offrant ainsi au Vietnam sa première médaille d'or en pétanque.

L'équipe vietnamienne de pétanque a également remporté trois médailles de bronze en individuel, grâce aux excellentes performances de Thai Thi Hông Thoa, Nguyên Thi Hiên et Huynh Công Tâm.

VNA/CVN