Fondue de bœuf aux champignons

Pour 3 personnes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 40 minutes
Ingrédients
- 500 g de bœuf
- 200 g de shiitakes
- 200 g d’enokis
- 200 g de pleurotes de panicaut
- 300 g de chrysanthèmes comestibles
- 300 g de chou chinois
- 1 oignon
- 20 g d’algues Kombu
- 20 g de katsuobushi
- 1 cuillère à soupe (c.à.s) de pâte de piment sud-coréen (gochujang)
- 2 c.à.s de piment en poudre sud-coréen (gochugaru)
- 2 c.à.s de sauce de crevettes salées sud-coréennes (saeujeot)
- 1,5 c.à.s d’ail haché
- 3,5 c.à.s de sauce soja
- 1/2 c.à.s de poivre moulu
- Un peu de sel
Préparation
- Couper la base des champignons enoki, puis les séparer délicatement à la main. Retirer les pieds des shiitakes et des pleurotes de panicaut.
- Faire tremper les enokis, shiitakes et pleurotes de panicaut dans de l’eau légèrement salée pendant 5 à 10 minutes, puis rincer et égoutter.
- Couper les shiitakes et pleurotes de panicaut en tranches de taille moyenne.
- Séparer les feuilles de chou chinois, les faire tremper 5 à 10 minutes dans de l’eau salée, rincer, égoutter puis couper en morceaux.
- Nettoyer les chrysanthèmes comestibles, retirer les parties dures si nécessaire, rincer, égoutter et couper en tronçons.
- Éplucher l’oignon, le couper en quartiers puis séparer les couches.
- Mettre le bœuf dans un saladier. Ajouter 2,5 c.à.s de sauce de soja, 1/2 c.à.s de poivre moulu et 1 c.à.s d’ail haché. Bien mélanger (de préférence à la main avec des gants) et laisser mariner 15 à 20 minutes afin que la viande s’imprègne des saveurs.
Cuisson
- Verser 1,5 à 2 litres d’eau dans une casserole, ajouter la katsuobushi et les algues kombu.
- Porter à ébullition à feu vif, puis réduire le feu et laisser frémir 15 à 20 minutes afin d’extraire toute la douceur naturelle du poisson et des algues.
- Filtrer le bouillon à l’aide d’une passoire pour retirer les résidus.
- Dans un bol, mélanger : 1 c.à.s de gochujang, 2 c.à.s de piment en poudre sud-coréen, 1 c.à.s d’ail haché, 1/2 c.à.s de sauce soja et 2 c.à.s de sauce de crevettes salées.
- Dans une marmite à fondue, disposer successivement l’oignon, le chou chinois, les chrysanthèmes, les champignons et le bœuf.
- Ajouter 2 c.à.s de la sauce préparée. Verser le bouillon jusqu’à mi-hauteur de la marmite, puis porter à ébullition sur le feu.
- Une fois l’ébullition atteinte, votre fondue est prête à être savourée.
Nguyên Thành/CVN