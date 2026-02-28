Fondue de bœuf aux champignons

Savoureuse et réconfortante, la fondue de bœuf aux champignons est l’alliée précieuse de vos tablées familiales. Son bouillon, d’une douceur naturelle, est patiemment infusé d’os à moelle et d’un assortiment de champignons frais - enokis, pleurotes de panicaut et shiitakes. Ce nectar parfumé sublime la tendresse de la viande ainsi que la fraîcheur des plantes aromatiques, telles que le chrysanthème comestible et le chou chinois. Alliant simplicité et raffinement, ce plat incarne l’essence même du partage et de la convivialité.

Pour 3 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 40 minutes

Ingrédients

- 500 g de bœuf

- 200 g de shiitakes

- 200 g d’enokis

- 200 g de pleurotes de panicaut

- 300 g de chrysanthèmes comestibles

- 300 g de chou chinois

- 1 oignon

- 20 g d’algues Kombu

- 20 g de katsuobushi

- 1 cuillère à soupe (c.à.s) de pâte de piment sud-coréen (gochujang)

- 2 c.à.s de piment en poudre sud-coréen (gochugaru)

- 2 c.à.s de sauce de crevettes salées sud-coréennes (saeujeot)

- 1,5 c.à.s d’ail haché

- 3,5 c.à.s de sauce soja

- 1/2 c.à.s de poivre moulu

- Un peu de sel

Préparation

- Couper la base des champignons enoki, puis les séparer délicatement à la main. Retirer les pieds des shiitakes et des pleurotes de panicaut.

- Faire tremper les enokis, shiitakes et pleurotes de panicaut dans de l’eau légèrement salée pendant 5 à 10 minutes, puis rincer et égoutter.

- Couper les shiitakes et pleurotes de panicaut en tranches de taille moyenne.

- Séparer les feuilles de chou chinois, les faire tremper 5 à 10 minutes dans de l’eau salée, rincer, égoutter puis couper en morceaux.

- Nettoyer les chrysanthèmes comestibles, retirer les parties dures si nécessaire, rincer, égoutter et couper en tronçons.

- Éplucher l’oignon, le couper en quartiers puis séparer les couches.

- Mettre le bœuf dans un saladier. Ajouter 2,5 c.à.s de sauce de soja, 1/2 c.à.s de poivre moulu et 1 c.à.s d’ail haché. Bien mélanger (de préférence à la main avec des gants) et laisser mariner 15 à 20 minutes afin que la viande s’imprègne des saveurs.

Cuisson

- Verser 1,5 à 2 litres d’eau dans une casserole, ajouter la katsuobushi et les algues kombu.

- Porter à ébullition à feu vif, puis réduire le feu et laisser frémir 15 à 20 minutes afin d’extraire toute la douceur naturelle du poisson et des algues.

- Filtrer le bouillon à l’aide d’une passoire pour retirer les résidus.

- Dans un bol, mélanger : 1 c.à.s de gochujang, 2 c.à.s de piment en poudre sud-coréen, 1 c.à.s d’ail haché, 1/2 c.à.s de sauce soja et 2 c.à.s de sauce de crevettes salées.

- Dans une marmite à fondue, disposer successivement l’oignon, le chou chinois, les chrysanthèmes, les champignons et le bœuf.

- Ajouter 2 c.à.s de la sauce préparée. Verser le bouillon jusqu’à mi-hauteur de la marmite, puis porter à ébullition sur le feu.

- Une fois l’ébullition atteinte, votre fondue est prête à être savourée.

Nguyên Thành/CVN