Hanoï

Clôture de la première Foire du Printemps 2026, vitrine du dynamisme commercial national

Le Premier ministre Phạm Minh Chính a assisté, le soir du 13 février au Centre des expositions du Vietnam, à Dông Anh, à Hanoï, à la cérémonie de clôture de la première Foire du Printemps 2026.

>> Foire du Printemps 2026 : levier du développement du marché

>> Foire du Printemps 2026 : un levier pour la promotion des produits Halal

>> La Foire du Printemps 2026 vue par un entrepreneur vietnamien en Australie

Photo : VNA/CVN

Dans une allocution empreinte d’images et d’inspiration, le chef du gouvernement a affirmé que cette Foire était "une hirondelle porteuse de l’aspiration à un printemps prospère", ouvrant une nouvelle ère d’opportunités pour le développement du commerce, des services et de la consommation nationale.

Organisée pendant douze jours dans une atmosphère dynamique et festive, la foire s’est tenue sur plus de 100.000 m² d’espaces couverts et 45.000 m² en plein air, conçus comme un véritable voyage printanier à travers le Vietnam. Avec plus de 3.000 stands et des dizaines de milliers de produits emblématiques issus de toutes les régions du pays, l’événement a attiré plus de 500.000 visiteurs, ainsi que de nombreuses délégations internationales venues explorer le marché vietnamien, établir des contacts et signer des contrats commerciaux et d’investissement.

Dans son discours de clôture, le Premier ministre a souligné que la Foire du Printemps 2026 dépassait largement le cadre d’une simple activité de promotion commerciale. Elle a constitué "le coup de tambour d’ouverture" d’une année nouvelle placée sous le signe du renouveau, illustrant avec éclat la vitalité du flux économique et de la consommation nationale dès les premiers jours du Nouvel An lunaire. Elle a également diffusé un puissant message d’innovation, d’intégration et d’ardeur au travail au sein de l’ensemble de la société.

Selon lui, le succès de la Foire s’est manifesté à plusieurs niveaux. Sur le plan économique et commercial, l’événement a contribué à stimuler la demande intérieure, à dynamiser les échanges et à offrir aux entreprises une plateforme efficace pour promouvoir leurs produits, élargir leurs marchés et nouer de nouveaux partenariats, tant au niveau national qu’international. Sur le plan culturel et social, la foire a créé un espace festif imprégné d’identité nationale, conciliant harmonieusement tradition et modernité, valeurs spirituelles et matérielles, achats et expériences culturelles et gastronomiques variées.

Le Premier ministre a salué l’engagement responsable et créatif des ministères, des secteurs et des autorités locales, ainsi que l’accompagnement actif de la communauté des affaires, en particulier du groupe Vingroup, sans oublier l’enthousiasme de la population et des amis internationaux. Cette mobilisation concertée de l’ensemble du système politique et de la société a permis de créer une véritable "symphonie d’ouverture du printemps", jetant les bases de succès plus importants encore en 2026 et au-delà.

Force endogène du pays

Il a affirmé que la Foire du Printemps 2026 constituait une démonstration éloquente de la force endogène du pays, de l’esprit d’unité, de l’autonomie et de la résilience du peuple vietnamien. La Foire n’a pas seulement relié entreprises et consommateurs, producteurs et partenaires, mais a aussi servi de passerelle dynamique entre le commerce intérieur et les marchés internationaux, contribuant à accroître la visibilité et le rayonnement des produits et des marques vietnamiennes à l’échelle mondiale.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a mis en exergue le rôle de la foire dans le renforcement de la campagne "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens". Le succès de l’événement témoigne de la confiance et de la fierté croissantes des consommateurs envers des produits nationaux de haute qualité, au design moderne et à forte valeur technologique et intellectuelle. Ce choix ne relève pas uniquement de considérations économiques, mais aussi d’un acte de patriotisme et de responsabilité civique.

Afin de transformer les "opportunités du printemps" en "succès pour toute l’année", le Premier ministre a assigné plusieurs orientations prioritaires. Le ministère de l’Industrie et du Commerce est chargé de procéder à une évaluation complète de l’organisation de la foire, d’en tirer les enseignements nécessaires et de perfectionner le modèle des foires commerciales nationales vers davantage de professionnalisme, d’envergure et d’intégration.

Les ministères, secteurs et collectivités locales sont appelés à fluidifier davantage la circulation des marchandises et à stimuler la consommation intérieure, contribuant ainsi directement aux objectifs de croissance. À l’approche du Nouvel An lunaire, il a insisté sur la nécessité de renforcer les contrôles du marché, d’assurer un approvisionnement suffisant en biens essentiels de qualité et de lutter résolument contre la contrefaçon, les produits frauduleux et de mauvaise qualité, notamment les faux médicaments et les denrées alimentaires falsifiées.

À l’adresse des entreprises, le Premier ministre a exhorté celles-ci à demeurer à l’avant-garde du développement scientifique et technologique, de l’innovation, de la transformation numérique et de la transition verte ; à promouvoir une culture d’affaires éthique et responsable ; et à hisser les produits vietnamiens aux standards internationaux afin de conquérir durablement les marchés mondiaux.

S’adressant aux partenaires et amis internationaux, il a réaffirmé l’engagement du gouvernement vietnamien à instaurer un environnement d’investissement et d’affaires favorable, transparent et équitable. Il a appelé les partenaires à continuer d’accompagner le Vietnam, en apportant des capitaux de haute qualité, des technologies avancées et des modèles de gestion durables, afin d’élargir ensemble les perspectives de coopération pour la paix et la prospérité communes.

Le Premier ministre a également invité les consommateurs à exprimer leur patriotisme et leur fierté nationale à travers des choix responsables, exigeants et éclairés, contribuant ainsi à la consolidation et à la promotion de la marque nationale.

En déclarant officiellement close la première Foire du Printemps 2026, Phạm Minh Chính a exprimé sa conviction qu’avec un nouvel élan et de nouvelles opportunités dans cette ère nouvelle, sous la direction du Parti et grâce à la gestion déterminée et flexible du gouvernement, le Vietnam poursuivra sa marche résolue vers un développement rapide, solide et durable.

À cette occasion, le Premier ministre et les vice-Premiers ministres ont remis 64 certificats de reconnaissance aux organisations et entreprises ayant contribué de manière significative au succès de la foire, marquant ainsi un départ prometteur pour les futures foires commerciales nationales, appelées à gagner en ampleur, en professionnalisme et en retombées concrètes pour la population.

VNA/CVN