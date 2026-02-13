La Foire du Printemps 2026 vue par un entrepreneur vietnamien en Australie

Dans le cadre du renforcement du Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l’Australie, la Foire du Printemps 2026 s’affirme comme un levier majeur pour transformer les engagements politiques en valeurs commerciales concrètes.

>> Foire du Printemps 2026 : le groupe TH diffuse l'esprit de "Fierté d'être vietnamien"

>> Foire du Printemps 2026 : levier du développement du marché

>> Foire du Printemps 2026 : un levier pour la promotion des produits Halal

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Sydney, Nguyên Thanh Binh, Pdg de KQ Trading et président de l’Association de la logistique et de l’investissement Vietnam - Australie, a souligné l’ouverture croissante des consommateurs australiens aux produits vietnamiens. Cette tendance s’explique par la qualité des produits, leurs saveurs distinctives et le caractère multiculturel de la société australienne, où la demande pour les produits asiatiques est en forte progression.

Selon lui, des améliorations notables ont été enregistrées non seulement en matière de diversité des produits, mais aussi en ce qui concerne la qualité de l’emballage, la traçabilité et la conformité aux normes australiennes de biosécurité, parmi les plus strictes au monde.

La participation des deux pays à des accords de libre-échange de nouvelle génération constitue par ailleurs un avantage stratégique important. La réduction des droits de douane permet aux marchandises vietnamiennes de renforcer leur compétitivité face aux produits d’autres pays de la région, tels que la Thaïlande, l’Indonésie ou la Chine.

Toutefois, Nguyên Thanh Binh a rappelé que les avantages tarifaires ne constituent qu’une condition nécessaire. La réussite durable dépend avant tout de la capacité des entreprises à satisfaire aux exigences techniques et professionnelles des chaînes d’approvisionnement. Le recours à des intermédiaires locaux expérimentés demeure un appui précieux pour réduire les risques et optimiser les coûts d’accès au marché.

L’Australie, quant à elle, dispose d’atouts majeurs avec ses produits haut de gamme très prisés au Vietnam, notamment le bœuf, le homard, le vin, ainsi que les fruits de saison tels que les cerises, les pommes et les raisins. Bien que ces produits se positionnent sur un segment de prix plus élevé en raison de coûts de production importants, ils bénéficient d’une forte confiance des consommateurs vietnamiens, grâce à des processus de contrôle rigoureux.

S’agissant de la Foire du Printemps 2026, qui se tient du 3 au 13 février à Hanoï, Nguyên Thanh Binh a préconisé la mise en place d’activités de promotion structurées, axées sur les besoins réels du marché et favorisant les connexions directes entre entreprises (B2B).

À long terme, la présence croissante de produits internationaux dans ces foires crée une pression positive, poussant les entreprises vietnamiennes à améliorer leurs standards. L'objectif est de passer d'un avantage basé sur les prix à un avantage fondé sur la qualité et l'image de marque, a indiqué le responsable.

VNA/CVN