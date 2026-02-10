Foire du Printemps 2026 : la mode vietnamienne à la conquête des consommateurs vietnamiens

À l’approche du Nouvel An lunaire (Têt) du Cheval, le Centre des expositions du Vietnam (VEC) s’illumine d’une atmosphère chaleureuse, non seulement grâce aux teintes des fleurs de pêcher et d’abricotier, mais aussi aux couleurs de milliers de tenues neuves - reflet d’une tradition vietnamienne ancestrale consistant à "s’habiller élégamment pour le Têt".

Dans le cadre de la Foire du Printemps 2026, la directrice de la Société par actions de production et de commerce Bac Thang Long, l’une des marques solidement établies dans le secteur textile-habillement vietnamien, Hoàng Dung, a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information.

La confection et la mode ont toujours fait partie de l’âme du Têt vietnamien. En vous trouvant dans un espace d’une telle envergure et solennité lors de cette première Foire du Printemps, comment percevez-vous l’attention portée par l’État à la création d’une "grande scène" permettant aux entreprises du textile et de l’habillement comme Bac Thang Long de mettre en valeur leur savoir-faire et leur beauté ?

En effet, si le Têt se passe sans vêtements neufs, il semble perdre la moitié de sa saveur printanière. Mais pour pouvoir proposer ces vêtements aux consommateurs au prix le plus raisonnable, avec la meilleure qualité possible dans un contexte économique encore plein de défis, notre entreprise a grandement besoin de soutiens efficaces. Et cette foire est justement la preuve la plus concrète du rôle d’accompagnement joué par l’État.

Lors de cette exposition, grâce au soutien du Service de l’industrie et du commerce, conformément aux politiques et orientations générales de l’État, notre entreprise a bénéficié de stands gratuits pour exposer ses produits et les présenter aux visiteurs et aux clients. Il ne s’agit pas simplement d’un soutien financier, mais aussi d’un véritable encouragement moral. La gratuité des stands nous permet d’alléger la charge des coûts liés à l’espace d’exposition, et ainsi de concentrer nos ressources sur l’aménagement d’un espace élégant, à la hauteur des costumes et uniformes haut de gamme proposés par Bac Thang Long.

Par ailleurs, le comité d’organisation s’est montré très actif dans la promotion et l’accompagnement des entreprises en matière de communication. Nous avons ressenti une attention particulière portée à chaque bulletin d’information et à chaque panneau publicitaire. Grâce à cela, l’image des tenues "Made in Vietnam", raffinées et caractérisées par une qualité de couture irréprochable de Bac Thang Long, est davantage diffusée auprès du public.

Participer cette année à l’un des plus grands événements du secteur des expositions, notamment à l’occasion du Nouvel An lunaire, revêt une signification particulière et contribue à renforcer l’influence ainsi que la visibilité de la marque et de la réputation de l’entreprise sur le marché. C’est une source d’encouragement inestimable pour nous, qui nous incite à poursuivre avec détermination notre engagement : "Des Vietnamiens qui confectionnent pour les Vietnamiens".

Récemment, lors de sa visite des stands, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a exprimé sa satisfaction et a hautement apprécié le travail d’organisation. Il a notamment souligné un chiffre très impressionnant : "Les produits vietnamiens représentent plus de 90%, fabriqués par les agriculteurs et les entreprises vietnamiennes, avec une qualité, un design et un emballage en constante amélioration". En tant que professionnelle œuvrant à "embellir la vie" à travers des produits vestimentaires exigeant un haut niveau d’esthétique, comment percevez-vous cette évolution dans l’organisation et la qualité des produits lors de cette foire ?

L’appréciation du vice-Premier ministre Bùi Thanh Son constitue véritablement une reconnaissance objective et pertinente, reflétant fidèlement la réalité observée ici. À titre personnel, en tant que participante directe, je constate que cette édition de l’exposition a connu de nombreux progrès et s’est davantage perfectionnée par rapport à celle de 2025, notamment en ce qui concerne l’espace, la planification et l’organisation des priorités. C’est un point particulièrement remarquable.

Le secteur du textile et de la mode a été installé dans un bel emplacement, bénéficiant d’un éclairage de qualité qui met en valeur la beauté des produits.

Pour Bac Thang Long, nous sommes pleinement conscients de notre responsabilité face aux éloges des dirigeants du Parti et de l’État. Outre la présentation d’uniformes de bureau, de vêtements de protection au travail ou encore de costumes pour hommes et femmes en utilisant des tissus durables et respirants, nous avons accordé cette fois une attention particulière à l’emballage. Chaque produit vendu à l’occasion du Têt est soigneusement présenté dans un coffret cadeau élégant, imprégné de l’atmosphère printanière.

La participation à cette exposition nous a également permis de constater clairement l’enthousiasme des entreprises et des fabricants. En observant les stands voisins, j’ai ressenti une grande fierté. Les produits vietnamiens ne sont plus considérés comme "moins attrayants". Nous rivalisons désormais à armes égales grâce à la qualité des coutures, à des coupes adaptées à la morphologie vietnamienne et à la finesse de la présentation. L’aménagement méthodique de l’espace de la foire a servi de tremplin à cette "métamorphose" du design des produits vietnamiens, permettant aux consommateurs de porter un regard plus favorable et respectueux envers les produits nationaux.

Madame, nous sommes à l’aube de l’année Binh Ngo (Cheval) 2026 - l’année d’un essor puissant, à l’image du symbole "Le cheval qui revient, signe de réussite". À partir de l’élan suscité par la première Foire du Printemps 2026, quelles sont vos attentes quant à la diffusion de la vague de consommation des produits vietnamiens et au développement de la communauté des entreprises au cours de la nouvelle année ?

L’image de l’année du Cheval évoque toujours, pour nous qui faisons des affaires, la vitesse et l’endurance. La Foire du Printemps cette année constitue justement un élan parfait pour que nous puissions "galoper à pleine vitesse".

L’entreprise espère que les activités de promotion commerciale, de publicité et de présentation des produits des entreprises, ainsi que la communication auprès de la communauté autour de cet événement, seront encore renforcées à l’avenir. Je souhaite que ce modèle ne se limite pas à Hanoï, mais qu’il devienne une chaîne de connexions interrégionales, permettant aux produits de confection du Nord d’atteindre le Sud et inversement, créant ainsi un échange culturel intéressant dans les habitudes d’achat.

Nous espérons que les prochaines éditions de l’exposition n’attireront pas seulement un plus grand nombre de visiteurs et davantage d’entreprises exposantes, mais qu’elles produiront aussi des effets encore plus positifs pour les secteurs de production et de distribution des biens de consommation. Concrètement, pour le secteur de l’habillement, j’espère que les consommateurs privilégieront les costumes et les chemises confectionnés par les artisans vietnamiens pour les premiers jours de la nouvelle année.

Ce soutien constitue la motivation pour Bac Thang Long en particulier, et pour la communauté des entreprises en général, afin de réinvestir, d’élargir la production et de créer des emplois, contribuant ainsi à stimuler davantage la croissance économique durant l’année Binh Ngo. Nous sommes convaincus qu’avec le rôle "catalyseur" des politiques publiques et la "solidarité de la population, l’année 2026 sera une année éclatante pour la marque vietnamienne.

Je vous remercie sincèrement, Madame !

Texte et photos : Ngoc Quynh/CVN