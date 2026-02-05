Les médias cambodgiens mettent en avant la visite du leader du PCV

À la veille de la visite d'État du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, 6 février, les principaux médias cambodgiens ont largement couvert l'événement, soulignant l'importance de cette visite et sa contribution attendue au renforcement des relations bilatérales.

>> Renforcement de la confiance politique et de la solidarité entre le Vietnam et le Cambodge

>> Comité mixte Vietnam - Cambodge : un nouvel élan pour la coopération intégrale

Dans un article publié avant la visite, l'Agence de presse cambodgienne (AKP) a indiqué que le secrétaire général Tô Lâm effectuera une visite d'État au Cambodge vendredi 6 février à l'invitation du roi Norodom Sihamoni. Après la cérémonie d'accueil officielle, le roi rencontrera le dirigeant vietnamien du Parti communiste et sa délégation et offrira un banquet d'État au Palais royal. La reine mère Norodom Monineath Sihanouk devrait également recevoir le secrétaire général Tô Lâm.



L'AKP a également indiqué que, lors de sa visite, le secrétaire général déposera des gerbes au Monument de l'indépendance, au Mémorial du défunt roi - Père Norodom Sihanouk et au Monument de l'amitié Cambodge - Vietnam, et s'entretiendra à haut niveau avec le président du Sénat cambodgien, Samdech Techo Hun Sen.

Commentant cette visite, l'agence a souligné qu'elle témoigne de l'engagement commun des deux pays à consolider leurs relations chaleureuses et étroites, conformément aux principes directeurs de "bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme", pour le bien des deux nations et de leurs peuples.

Le Koh Santepheap Daily (Île de la Paix) a écrit que cette visite intervient dans un contexte de dynamique positive des relations bilatérales, marquée par des échanges fréquents à tous les niveaux et au niveau multilatéral. La coopération entre les partis continue de jouer un rôle déterminant dans l'orientation des relations bilatérales.

Dans une analyse plus approfondie des relations bilatérales, les médias cambodgiens ont rapporté que la coopération en matière de défense et de sécurité demeure un pilier essentiel, se renforçant et s'approfondissant. Les deux parties ont réaffirmé le principe de ne pas permettre aux forces adverses d'utiliser le territoire d'un pays pour porter atteinte à la sécurité de l'autre, témoignant d'un haut niveau de confiance stratégique et d'une responsabilité partagée pour la stabilité régionale.

À ce jour, les deux pays ont signé deux documents juridiques reconnaissant l'achèvement de la démarcation et de la pose de bornes sur environ 84% de la frontière terrestre. Les négociations se poursuivent concernant les 16% restants à délimiter.

La coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement et du tourisme constitue un point fort des relations bilatérales, affichant une croissance soutenue. Les échanges bilatéraux ont atteint 11,33 milliards de dollars américains en 2025, soit une augmentation de plus de 11,7% par rapport à l'année précédente.

Par ailleurs, le Kampuchea Thmey Daily a souligné que cette visite marque le premier voyage à l'étranger du secrétaire général Tô Lâm depuis sa réélection au XIVe Congrès national du PCV, témoignant de l'importance que le Vietnam accorde à ses relations avec le Cambodge. Le journal a insisté sur le fait que cette visite démontre la ferme volonté politique des dirigeants des deux partis et des deux pays d'approfondir leur coopération de manière plus concrète, efficace et durable.

Il a également noté que, durant sa visite, le secrétaire général Tô Lâm coprésidera une réunion de haut niveau entre le Bureau politique du Comité central du PCV et le Bureau permanent du Comité central du PPC, ainsi qu'une réunion des trois secrétaires généraux des partis du Vietnam, du Cambodge et du Laos, à l'invitation du président du PPC, Hun Sen.

VNA/CVN