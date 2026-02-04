La presse lao souligne la portée historique de la visite d’État du SG Tô Lâm

À la veille de la visite d’État du secrétaire général (SG) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, à la tête d’une haute délégation vietnamienne au Laos, prévue jeudi 5 février à l’invitation du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, les médias lao ont largement mis en avant l’importance majeure et la portée historique de cet événement pour les relations bilatérales.

Des articles publiés mercredi 4 février sur le site électronique du journal Pathet Lao, organe de l’Agence de presse lao (KPL), ainsi que sur celui du Journal de la Sécurité publique lao, ont décrit la visite comme une preuve tangible des liens étroits, de l'attention particulière et des relations personnelles entre le secrétaire général du PCV Tô Lâm et d'autres dirigeants vietnamiens, d'une part, et le secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith, et d'autres dirigeants lao, d'autre part.

Cette visite devrait renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et le partenariat global entre les deux pays, ont-ils souligné.

Les médias lao ont insisté sur le fait qu'il s'agit du premier voyage à l'étranger du secrétaire général Tô Lâm en 2026 et de sa première visite au Laos depuis sa prise de fonctions comme secrétaire général du Comité central du PCV du XIVᵉ mandat. C'est également la première réception organisée par le Parti, l'État et le peuple lao depuis la clôture réussie du XIIᵉ Congrès national du PPRL.

Selon les articles, cette visite revêt non seulement une importance historique majeure, mais réaffirme également le haut niveau de confiance politique et la politique constante du Vietnam d'accorder la plus haute importance aux relations de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération globale et de cohésion stratégique avec le Laos.

La fréquence des visites de haut niveau témoigne de l'étroite coordination, du soutien mutuel et de la volonté des deux parties de partager leurs expériences de développement, tout en préservant et en renforçant leur relation spéciale.

Selon les articles, malgré la complexité et l'évolution rapide de la situation mondiale et régionale, sous l'impulsion des deux partis et des deux États, les relations spéciales Vietnam - Laos n'a cessé de s'approfondir, apportant des avantages concrets aux populations des deux pays. Chaque congrès du Parti ayant défini des orientations stratégiques et des décisions politiques majeures pour la nouvelle phase de développement, cette visite est perçue comme le reflet de la détermination politique de haut niveau et de la convergence stratégique dans la mise en œuvre de ces objectifs.

Les relations politiques ont été identifiées comme le pilier central de la coopération globale, tandis que la coopération en matière de défense et de sécurité demeure un élément essentiel de la stabilité et de l'ordre social. La coopération économique, commerciale, d'investissement et d'infrastructures devrait connaître des avancées significatives, devenant ainsi un pilier majeur de la cohésion stratégique, parallèlement à la poursuite de la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation et du développement des ressources humaines, fondement à long terme de la relation durable entre le Vietnam et le Laos.

Les articles concluent que les rencontres fréquentes et la tradition de se rendre visite en priorité après chaque congrès reflètent clairement le degré exceptionnel de confiance politique et l’étroite solidarité stratégique d’une relation fraternelle forgée par l’histoire, éprouvée par les épreuves et préservée par des générations successives de dirigeants. Ces échanges constituent une base solide pour permettre aux relations Vietnam-Laos de poursuivre leur développement substantiel et durable, au service des intérêts communs et du bien-être des deux peuples.

