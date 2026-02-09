Une entreprise de ginseng ambitionne une percée fulgurante à la Foire du Printemps 2026

En participant à la Foire du Printemps 2026 à Hanoï, l’entreprise "Sâm Tổ Núi Dành", venue de la province de Bac Ninh (Nord), se fixe pour objectif de promouvoir la valeur du "Ginseng des rois" (Sâm tiến vua), d’étendre ses parts de marché et d'affirmer la qualité du ginseng vietnamien dès le début de l'année.

>> Grand potentiel de développement des industries du ginseng et des plantes médicinales

>> Le ginseng Ngoc Linh, trésor des futaies, commence à sortir du bois

>> La Foire du Printemps 2026 : un voyage gustatif à travers les trésors régionaux

>> Foire du Printemps 2026 : les produits "made in Vietnam" à l’honneur

L'entreprise "Sâm Tổ Núi Dành" (Ginseng originel du mont Dành), basée dans la zone de production de 200 ha du mont Dành (autrefois réputée pour les ginseng des rois) à Tân Yên, province de Bac Ninh (Nord).

Lors d'un entretien accordé à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) dans le cadre de la Foire du Printemps 2026, qui se tient actuellement au Centre d'expositions du Vietnam à Hanoï, Giap Thi Ngoc Chung, directrice de la compagnie, a apporté un éclairage plus précis sur les raisons du choix de cette foire. Elle a notamment souligné les spécificités de cet événement par rapport à la Foire d’Automne, ainsi que ses attentes en matière de connexion avec le marché et les partenaires, afin de créer une dynamique de croissance dès le début de l’année 2026.

Dans un contexte où le marché de début d'année sert souvent de "boussole" pour l'ensemble du cycle commercial, quel a été le facteur déterminant ayant poussé votre entreprise à participer à cette Foire du Printemps 2026 ?

Cette Foire du Printemps 2026, organisée par le gouvernement et le ministère de l'Industrie et du Commerce, est un événement de promotion commerciale d'envergure qui se déroule du 2 au 13 février. Elle bénéficie d'une large couverture médiatique et suscite un intérêt tout particulier de la part des consommateurs dès le début de l'année. Pour nous, c'est une occasion majeure de promouvoir vigoureusement la valeur du "Ginseng des rois", une plante médicinale locale dont la qualité est officiellement reconnue par l'État et les autorités locales.

À travers cette foire, l’entreprise souhaite rapprocher des consommateurs nationaux ses produits à base de ginseng, lesquels bénéficient d’une standardisation scientifique rigoureuse garantissant une qualité et une valeur authentiques. Cette démarche vise à établir une base solide pour nos activités commerciales tout au long de l'année 2026.

D'après votre expérience dans la promotion commerciale, quels sont les avantages distinctifs de la Foire du Printemps par rapport aux autres événements de l'année, comme la Foire d'Automne ?

La Foire du Printemps se tient à un moment où la population accorde une attention maximale à la santé, tout en répondant aux besoins d'achats de cadeaux pour la famille, les partenaires et les collaborateurs à l'occasion du Têt traditionnel 2026. C'est une condition très favorable, car il s'agit de la période de pointe des achats de fin d'année lunaire pour de nombreux secteurs, et plus particulièrement pour les produits de santé comme le ginseng.

La réalité montre que nos ventes enregistrent généralement leur plus forte croissance durant cette période. La foire offre des conditions idéales pour présenter une gamme variée de coffrets cadeaux de Têt, avec des tarifs adaptés à de nombreux segments de clientèle : de 300.000 - 800.000 dôngs jusqu’aux ensembles haut de gamme allant de 1 à 3 millions de dôngs. Cela permet de répondre aux besoins de cadeaux de plus en plus diversifiés des consommateurs et du marché.

Quel est l'objectif central que votre entreprise s'est fixé en participant à cette Foire du Printemps 2026 ?

Nous visons plusieurs objectifs de front : continuer à faire découvrir nos produits au plus grand nombre, affirmer la position du "Sâm Tổ Núi Dành" sur le marché, et raconter l'histoire du "ginseng des rois" de manière plus structurée et convaincante.

Par ailleurs, l’entreprise espère étendre son réseau de distribution et nouer des contacts avec des partenaires potentiels, afin de rapprocher des consommateurs nationaux ses produits ayant déjà reçu des distinctions aux niveaux provincial et national.

Quels produits ou activités de présentation phares avez-vous préparés sur votre stand pour attirer les consommateurs et les partenaires dès ces premiers jours du Printemps ?

Le stand du "Sâm Tổ Núi Dành" a été conçu pour être visuellement marquant, avec l’exposition de bouquets de ginseng frais. Cette présentation originale et unique crée une réelle différence et suscite la curiosité des visiteurs. Nous y présentons l’intégralité de nos gammes, allant de la matière première brute aux produits transformés, ainsi qu’une grande variété de coffrets cadeaux pour le Têt et les cérémonies d’offrandes.

En outre, nous mettons l'accent sur les activités d'expérimentation, telles que les dégustations, les conseils scientifiques et le partage du récit historique lié à notre terroir. Garantir la transparence de l'origine, standardiser la qualité et aider les clients à percevoir correctement la valeur réelle du ginseng vietnamien constituent nos priorités absolues.

À travers cette Foire du Printemps 2026, quel soutien ou quelles connexions l'entreprise espère-t-elle obtenir pour créer une dynamique de croissance durable en cette nouvelle année ?

Nous souhaitons continuer à bénéficier de l'accompagnement des organes de gestion et des agences de promotion commerciale pour la promotion et la mise en relation avec les marchés, afin de permettre au "Sâm Tổ Núi Dành" de s'exporter plus largement. Notre objectif à long terme est de faire de ce produit une spécialité emblématique de la région, contribuant à la fois à la préservation d'une plante médicinale précieuse et à la création de moyens de subsistance durables pour les populations locales, dans une perspective de développement socio-économique harmonieux et pérenne.

Texte et photos : Linh Thao - Van Xuyên/CVN