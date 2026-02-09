Foire du Printemps 2026

Diffuser l’orientation de la banque numérique auprès des consommateurs

Dans l’ambiance animée de la Foire du Printemps 2026, PVcomBank propose un espace d’expérience bancaire numérique moderne et convivial, permettant au public d’accéder directement à des solutions financières intelligentes.

Photo : VNA/CVN

Dans un contexte où la transformation numérique devient une tendance incontournable du secteur financier et bancaire, la Banque commerciale par actions Dai Chung Viêt Nam (PVcomBank) continue d’affirmer son orientation centrée sur le client à travers la présentation d’une série de produits et services de banque numérique à la Foire du Printemps 2026.

S’exprimant auprès des journalistes en marge de l’événement, Phan Quang Chung, directeur des régions 1 et 2 du service Clientèle Particuliers de PVcomBank, a partagé les activités phares de la banque lors de la foire ainsi que sa stratégie visant à améliorer l’expérience des clients dans les temps à venir.

Pourriez-vous nous indiquer quelles sont les activités et les produits phares que présente PVcomBank sur son stand dans le cadre de la première Foire du Printemps 2026, en particulier à destination des jeunes clients et des familles ?

Photo : Bnews/CVN

Tout d’abord, à l’occasion de la nouvelle année, PVcomBank est très honorée de participer à la première édition de la Foire du Printemps 2026, un événement communautaire d’envergure bénéficiant d’un large rayonnement.

Sur son stand, PVcomBank se concentre sur la présentation de produits et services financiers reposant sur des plateformes numériques, en particulier des solutions de banque en ligne et de banque digitale, en adéquation avec les tendances de consommation modernes des jeunes et des familles.

Concrètement, les visiteurs peuvent expérimenter directement des fonctions phares telles que l’ouverture de comptes numériques, les paiements sans espèces, les transferts rapides, la gestion des dépenses personnelles ou encore l’utilisation de services financiers intégrés directement sur l’application bancaire. Ces produits sont conçus pour être simples et faciles à utiliser, permettant aux clients de gagner du temps et de renforcer leur autonomie dans les transactions quotidiennes.

Par ailleurs, PVcomBank a également préparé de nombreux petits cadeaux à la fois symboliques et utiles pour les visiteurs, en particulier les jeunes, tels que des souvenirs, des fournitures de bureau ou des objets pratiques. À travers ces activités, PVcomBank souhaite créer un espace d’expérience convivial et proche du public, où les clients ne se contentent pas d’observer, mais peuvent aussi toucher et tester de manière concrète les services de banque numérique.

À travers la participation à la cette première édition de la Foire du Printemps, pourriez-vous partager le message que PVcomBank souhaite transmettre concernant son orientation en matière de banque numérique et d’expérience des clients dans les temps à venir ?

Notre message principal est que la banque numérique n’est pas seulement une tendance, mais constitue un socle essentiel pour un développement durable à long terme. Dans cette optique, PVcomBank s’oriente vers la construction d’un écosystème complet de services financiers numériques, centré sur le client, où l’expérience des utilisateurs est placée au premier plan.

À travers sa participation à la cette foire, PVcomBank ambitionne d’offrir aux clients des expériences optimales et positives en matière de banque numérique, allant de l’interface de l’application à la rapidité de traitement des transactions, en passant par la qualité des services d’assistance. En effet, l’écoute directe des retours des utilisateurs lors de cet événement permettra à PVcomBank de disposer de données concrètes afin de continuer à perfectionner ses produits, personnaliser ses services et accroître leur niveau d’utilité.

À plus long terme, PVcomBank poursuivra des investissements importants dans la technologie, les données et la sécurité, dans le but d’apporter aux clients des solutions financières plus sûres, intelligentes et flexibles, répondant efficacement aux besoins tant individuels que familiaux à l’ère du numérique.

Comment évaluez-vous le rôle des événements communautaires tels que la première édition de la Foire du Printemps dans le renforcement des liens entre les banques et les habitants ainsi que les entreprises locales ?

Photo : Bnews/CVN

À mon avis, les événements communautaires tels que la Foire du Printemps 2026 revêtent une importance toute particulière. Ils ne constituent pas seulement un espace de promotion des marques, mais aussi un véritable pont permettant aux entreprises, y compris les banques, de se rapprocher des habitants de manière naturelle et directe.

Grâce à ce type d’événements, les banques ont l’opportunité de mieux comprendre les besoins réels des clients et d’ajuster en conséquence leurs produits et services. Parallèlement, le public peut accéder à des informations officielles, vivre des expériences concrètes et renforcer sa compréhension des solutions financières modernes, en particulier les paiements numériques et la banque digitale.

Selon vous, quelles sont les attentes de PVcomBank en participant à la première édition de la Foire du Printemps 2026 ?

Nous espérons que, grâce aux activités organisées sur notre stand, la marque de PVcomBank sera davantage connue du public local, en particulier des jeunes clients et des jeunes familles. Plus important encore, en expérimentant directement nos produits et services, les clients pourront porter un jugement plus positif sur le caractère pratique, convivial et efficace de la banque numérique de PVcomBank.

Il s’agit également pour PVcomBank d’une opportunité d’élargir ses connexions, de construire des relations durables avec les clients et d’affirmer progressivement son image de banque moderne, proche du public et accompagnant les citoyens dans toutes les activités financières de leur vie quotidienne.

Propos recueillis par Vân Anh/CVN