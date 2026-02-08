La visite d’État du chef du Parti renforce la confiance politique Vietnam - Cambodge

La visite d’État au Cambodge du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, constitue une étape historique et un tournant politique dans les relations entre ces deux voisins d’Asie du Sud-Est, a déclaré le Prof. associé-Dr. Neak Chandarith, directeur de l’Institut d’études internationales et de politiques publiques (IISPP) de l’Université royale de Phnom Penh.

Lors d’une interview accordée avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’expert a qualifié ce voyage, effectué le 6 février, d’événement marquant d’une importance capitale pour les relations bilatérales. Il a noté que le choix du Cambodge comme deuxième destination, après le Laos, lors du premier voyage à l’étranger du secrétaire général Tô Lâm après le XIVe Congrès national du PCV, souligne l’importance que le Vietnam accorde au Cambodge et au Parti du peuple cambodgien (PPC) en matière de politique étrangère.

Selon le Prof. associé-Dr. Neak Chandarith, les résultats du XIVe Congrès national du PCV indiquent que, dans une nouvelle ère de développement pour le Vietnam et la région, les deux pays doivent renforcer davantage leur amitié traditionnelle et leur étroite solidarité sous la devise "Solidarité, démocratie, discipline, progrès et développement".

Cette visite témoigne d’une grande confiance politique, a-t-il souligné, indiquant que la la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh et du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân démontre le soutien unanime des plus hautes instances dirigeantes vietnamiennes au renforcement des liens traditionnels avec le Cambodge.

La visite d’État au Cambodge du secrétaire général Tô Lâm souligne la pérennité des relations grâce à la "diplomatie par les canaux des partis", un mécanisme essentiel pour garantir la confiance politique entre les deux systèmes de direction, a-t-il ajouté.

Au cours de sa visite, le secrétaire général Tô Lâm a coprésidé une réunion de haut niveau entre le Politburo du PCV et le Comité permanent du PPC, ainsi qu’une réunion entre les dirigeants du PCV, du PPC et du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL). Ces échanges symbolisent non seulement l’amitié, mais préservent également la confiance mutuelle face aux changements de direction ou aux pressions extérieures.

Le Prof. associé-Dr. Neak Chandarith a décrit la réunion bilatérale des Politburos comme un lien stratégique reliant les instances dirigeantes des deux pays, garantissant ainsi la progression parallèle des plans de développement pour 2026-2030, les deux parties se soutenant mutuellement plutôt que de se faire concurrence.

Concernant la réunion Vietnam - Cambodge - Laos, il a souligné le rôle de coordination du PPC et a déclaré que ce mécanisme complète l’ASEAN en contribuant à résoudre les problèmes persistants, notamment en matière de sécurité et de confiance. Avant tout, la solidarité trilatérale constitue un pilier de sécurité, démontrant à la région et au monde que les trois pays demeurent des partenaires indissociables.

Les relations entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos, fondées sur la sécurité, la solidarité, la démocratie, le progrès et le développement, sont étroitement liées et indissociables, a-t-il conclu.

