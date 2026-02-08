Un Congrès de portée historique

La semaine dernière, la Une du seul hebdomadaire francophone au Vietnam, Le Courrier du Vietnam , braquait de nouveau ses projecteurs sur le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, en mettant en avant les résultats obtenus au terme de cinq jours de travaux intensifs.

Dans sa partie supérieure, cette Une donnait à voir tout le décorum déployé pour un tel événement : banderoles et slogans d’un rouge éclatant illuminaient les rues de la capitale. Dans sa partie inférieure apparaissait le Centre national des conférences de Hanoï, où le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, prononçait le discours de clôture, le 23 janvier.

À l’unanimité - 180 voix sur 180 votants -, ce dernier avait été reconduit dans ses fonctions de secrétaire général du Comité central du Parti du XIVe mandat. S’exprimant après la présentation officielle des 200 membres du Comité central devant le Congrès, il avait souligné qu’il s’agissait “d’un grand honneur et d’une lourde responsabilité” devant le Parti et le Peuple, tout en affirmant sa détermination à se consacrer pleinement au service de la noble cause du Parti, de la révolution et du Peuple.

Il avait rappelé que le Comité central du Parti du XIVᵉ mandat poursuivrait la construction d’un Parti intègre et solide, préserverait l’unité et la cohésion internes, perfectionnerait les mécanismes de contrôle du pouvoir et mènerait avec détermination la lutte contre la corruption et le gaspillage. Il avait également affirmé la volonté de rester unis et d’agir avec résolution afin de conduire le pays vers une nouvelle ère d’essor national.

Parmi les principaux objectifs et indicateurs de développement pour la période 2026-2030 fixés par le Congrès figurent un taux de croissance annuel moyen du Produit intérieur brut (PIB) de 10% ou plus, ainsi qu’un PIB par habitant d’environ 8.500 dollars d’ici à 2030. La Résolution définit douze orientations majeures pour cette période, mettant notamment l’accent sur la poursuite d’un renouveau vigoureux de la pensée et de l’action, la promotion de percées stratégiques et l’amélioration constante du niveau de vie de la population.

Sur le plan international, le secrétaire général Tô Lâm avait confirmé que le Vietnam poursuivrait une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement. Le pays entend rester un ami et un partenaire fiable de la communauté internationale, prêt à renforcer sa coopération avec les États et partenaires afin de construire la paix et de contribuer à un avenir durable pour la région et le monde.

Au nom du Congrès, il avait enfin appelé l’ensemble du Parti, du Peuple et de l’Armée, ainsi que les Vietnamiens résidant à l’étranger, à exalter l’esprit patriotique, le sens des responsabilités civiques et l’aspiration au développement. Dans la soirée historique du 23 janvier, les Hanoïens se sont rassemblés au stade national de My Dinh pour admirer des feux d’artifice célébrant un Congrès placé sous le signe de l’unité et de la confiance.

Hervé Fayet/CVN