Foire du Printemps 2026

Les entreprises du textile et de la chaussure accélèrent leur chiffre d’affaires

La première édition de la Foire du Printemps 2026 n’est pas seulement un rendez-vous shopping avant le Têt, elle ouvre également de nouvelles opportunités permettant à de nombreuses entreprises du textile et de la chaussure d’accélérer leur chiffre d’affaires.

Photo : VNA/CVN

Organisée au Parc des expositions Kim Quy - Centre national des expositions du Vietnam (VEC), la Foire du Printemps 2026 constitue non seulement un point de rencontre pour les achats de fin d’année, mais aussi un levier de croissance pour les entreprises du secteur textile et de la chaussure, grâce à des stratégies commerciales attractives proposant des réductions pouvant atteindre 70%, ainsi qu’à des campagnes de promotion menées en amont de l’événement.

Un tour dans l’espace d’exposition dédié au textile et à la chaussure révèle la présence de nombreuses marques reconnues telles que May 10, Giovanni, Hanvico ou encore Lemino. Les consommateurs bénéficient ainsi d’un large éventail de choix, allant des produits abordables aux gammes haut de gamme.

Une tendance notable de cette édition est la priorité donnée aux produits destinés aux fêtes du Têt, en particulier pour la saison automne-hiver : couvertures, ensembles de draps et d’oreillers aux couleurs printanières, serviettes en coton, ainsi que des lignes de vêtements, de chaussures et de produits ménagers avec une large gamme de prix.

Au stand de Hanvico, les représentants de l’entreprise indiquent avoir préparé une sélection de couvertures, draps et oreillers adaptés à la saison froide et aux besoins du Têt, tout en renforçant leur politique de prix afin de soutenir les consommateurs.

Hoàng Thị Chiên, cheffe du service commercial de Hanvico, précise que l’entreprise propose des couvertures chaudes et des produits adaptés à la saison hiver-printemps, avec de nombreux modèles aux couleurs du printemps, et applique des remises importantes, certaines atteignant jusqu’à 70%.

Bien que Hanvico soit positionnée sur le segment haut de gamme, sa participation à la Foire du Printemps 2026 s’accompagne de prix nettement plus accessibles grâce à des remises élevées. Cette stratégie permet à l’entreprise d’élargir sa clientèle, notamment auprès des consommateurs sensibles à la qualité mais attentifs au prix, ainsi que de ceux qui privilégient les bonnes affaires saisonnières.

Après seulement trois jours de participation (du 2 février au soir au 5 février au soir), le chiffre d’affaires de détail du stand Hanvico a atteint près de 100 millions de dôngs. L’entreprise espère que le salon générera non seulement des ventes directes, mais aussi des commandes en gros ouvrant la voie à de futures coopérations.

Dans une ambiance tout aussi dynamique, la société par actions Dệt Minh Khai import-export présente une gamme de serviettes de bain, de toilette et de cheveux en coton 100%, mettant en avant leur compatibilité avec différents types de peau.

L’entreprise propose des réductions de 20 à 30% sur de nombreuses gammes, facilitant l’achat en lots, les cadeaux ou le stockage pour un usage familial. Avec une stratégie de prix "raisonnable" et des produits essentiels, Dệt Minh Khai souhaite élargir sa clientèle et accroître son chiffre d’affaires pendant la période d’achats de l'Année du Cheval 2026.

La marque Lemino Vietnam apporte à la foire non seulement des produits abordables à quelques centaines de milliers de dôngs - sacs et portefeuilles à prix fixes de 99.000, 299.000, 399.000 ou 499.000 dôngs par article - mais aussi des collections haut de gamme récentes, proposées avec des réductions de 10 à 20%, à des prix allant de 3 à 5 millions de dôngs par produit.

Photo : VNA/CVN

Cette diversité de segments permet au stand de toucher un large public : consommateurs économes, acheteurs en quête de produits de qualité et clients à la recherche de cadeaux pour le Têt. Lemino applique également des remises allant de 20 à 70% sur de nombreux articles.

Selon les représentants de Lemino, la fréquentation du stand augmente progressivement au fil des jours du salon, avec un pic attendu durant le week-end. Dès les premiers jours, le chiffre d’affaires a dépassé 60 millions de dôngs, un résultat jugé "très prometteur".

De nombreux visiteurs confient être venus au salon dans l’objectif de "chasser les promotions", mais restent plus longtemps grâce à l’expérience d’achat directe.

Mme Thu Hương (quartier de Hoàn Kiếm, Hanoï) explique qu’elle a constaté de fortes réductions, notamment sur les serviettes et les ensembles de draps et couvertures. Le fait que les produits soient distribués directement par les entreprises, permettant de voir et de toucher les matériaux et les couleurs réelles, la rassure dans sa décision d’achat.

Nguyễn Thị Nhung (quartier de Bạch Mai, Hanoï) indique pour sa part privilégier les serviettes en coton, des articles essentiels pour la famille et également adaptés comme cadeaux. Les promotions du salon rendent l’achat en lots particulièrement pratique.

Les experts estiment que l’un des grands avantages du salon par rapport aux canaux en ligne réside dans la possibilité pour les clients d’essayer vêtements et chaussures, de choisir les matières et les modèles, et de vérifier les finitions avant de prendre une décision. Les consommateurs peuvent également se renseigner directement sur les politiques d’échange et de garantie des distributeurs.

Au salon, les entreprises ne se contentent pas de vendre : elles cherchent aussi activement des partenaires afin d’élargir leur marché via les canaux de vente en ligne, TikTok, Facebook, etc. Cette approche reflète un changement notable dans la stratégie commerciale des salons : au lieu de compter uniquement sur le flux naturel de visiteurs, les entreprises multiplient les "points de contact" en amont et maintiennent le lien après la visite. Ainsi, la publicité, les publications en ligne ou les flyers jouent un rôle de véritable "déclencheur" incitant les clients à se rendre sur les stands.

Hanvico considère le salon comme une opportunité de toucher une clientèle diversifiée, incluant les consommateurs finaux et les acheteurs professionnels (maisons d’hôtes, hôtels). L’entreprise indique avoir déjà reçu de nombreuses demandes en vue de coopérations à grande échelle.

Lemino perçoit également le salon comme un canal de distribution efficace et une occasion de renforcer la visibilité de la marque auprès des consommateurs, tout en espérant une augmentation significative des ventes durant la saison du Têt.

La Foire du Printemps 2026 est ainsi attendu comme un véritable "levier" de stimulation de la consommation dès le début de l’année. Selon Vũ Bá Phú, directeur général de l’Agence de promotion du commerce (ministère de l’Industrie et du Commerce), l’essence même du salon réside dans son caractère concret : stimuler la demande tout en garantissant le contrôle de la qualité, afin que les consommateurs achètent davantage, mais surtout en toute confiance. L’une des solutions clés consiste à réduire les intermédiaires et à connecter directement les producteurs aux consommateurs.

Grâce à cette approche, les entreprises peuvent réduire de 15 à 20% leurs coûts opérationnels et répercuter ces économies sur les prix de vente. Des prix compétitifs, une origine claire et des informations transparentes constituent la base pour renforcer la confiance envers les produits nationaux et promouvoir activement le mouvement "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens".

D’après les premières observations, la Foire du Printemps 2026 démontre un attrait considérable tant pour les entreprises que pour les consommateurs. Si la fréquentation continue d’augmenter durant le week-end comme prévu, de nombreux stands pourraient enregistrer une accélération encore plus marquée de leurs ventes.

Phuong Mai/CVN