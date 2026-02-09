Vietnam - Cambodge : la visite du secrétaire général Tô Lâm renforce la dynamique bilatérale

Le 8 février, l’Agence Kampuchea Presse (AKP) a publié un article sur la visite d’État effectuée le 6 février au Cambodge par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, à la tête d’une délégation vietnamienne de haut niveau, soulignant que cette visite devait créer un nouvel élan pour le développement des relations bilatérales entre les deux pays voisins d’Asie du Sud-Est.

>> Consolider les relations Vietnam - Cambodge dans un contexte mondial incertain

>> Déclaration conjointe Vietnam - Cambodge

>> La visite d’État du chef du Parti renforce la confiance politique Vietnam - Cambodge

Photo : VNA/CVN

Dans l’article intitulé "Un nouvel élan des relations Cambodge-Vietnam", l’AKP a consacré une large place à l’entrevue entre Tô Lâm et le président du Parti du peuple cambodgien (CPP), Samdech Techo Hun Sen.

D’après l’article, lors de cette rencontre, Samdech Techo Hun Sen a chaleureusement salué et hautement apprécié la visite d’État de Tô Lâm, effectuée dès le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Pour sa part, partageant avec le CPP le succès du XIVe Congrès ainsi que les objectifs et orientations du développement national pour la période 2026-2030, Tô Lâm a souligné que la Résolution du Congrès réaffirme la mise en œuvre constante par le Parti et l’État vietnamiens d’une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, de coopération et de développement, ainsi que de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures.

Dans le cadre de l’entrevue, les deux parties ont souligné que les relations entre les deux Partis constituent le fondement et l’orientation globale des relations Vietnam - Cambodge.

L’article de l’AKP a indiqué qu’à l’occasion des rencontres organisées dans le cadre de la visite, les deux parties s’étaient engagées à renforcer davantage les liens entre leurs deux économies.

Il a également précisé que les deux pays avaient convenu d’intensifier la promotion des investissements, du commerce et du tourisme, en visant à porter rapidement le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars. Il a en outre mentionné les efforts actuellement déployés par le Comité mixte des frontières Vietnam - Cambodge pour l’édification d’une frontière terrestre pacifique, stable et orientée vers le développement entre les deux pays.

Dans son article, l’AKP a exprimé l’espoir que la visite d’État de Tô Lâm et de la délégation vietnamienne de haut niveau permettrait une percée, ouvrant une nouvelle phase de développement pour les relations Vietnam - Cambodge.

VNA/CVN