Foire d’automne 2025 : une clôture réduite dans un esprit de solidarité

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a proposé de réduire l'ampleur de la cérémonie de clôture de la première Foire d'automne 2025, afin de manifester la solidarité avec les populations du Centre touchées par les intempéries et d'assurer une utilisation économe et efficace des ressources publiques.

Selon cette proposition, la cérémonie se tiendrait de manière sobre mais solennelle au Centre d’exposition du Vietnam, sans feu d'artifice ni retransmission en direct. Le programme serait enregistré pour une diffusion ultérieure.

L'événement comprendra des interventions du vice-Premier ministre Bùi Thanh Son et du ministre de l'Industrie et du Commerce, la remise de distinctions aux contributeurs de la Foire, ainsi que deux numéros artistiques inspirés de l'automne et de l'amour du pays.

La Foire d'automne 2025 a connu un grand succès médiatique avec plus de 500 articles et reportages publiés et plus de 5 millions d'interactions en ligne. Plus d'une centaine de protocoles d'accord ont été signés entre des entreprises vietnamiennes et leurs partenaires étrangers dans les domaines de l'investissement, du commerce, du transfert de la technologie, du développement de la chaîne d'approvisionnement, ouvrant de nouvelles opportunités dans le processus d'intégration économique internationale et confirmant la vitalité et l'attractivité croissante du marché vietnamien.

