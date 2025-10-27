Visite officielle du secrétaire général Tô Lâm au Royaume-Uni

Un message fort et cohérent de la diplomatie vietnamienne

À la veille de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, au Royaume-Uni et en Irlande du Nord du 28 au 30 octobre 2025, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thị Thu Hang, a souligné l’importance de cet événement. Cette visite porte un message diplomatique fort, réaffirmant la politique d’indépendance, d’autonomie, de paix, de coopération et de développement du Vietnam.

Lê Thi Thu Hang a indiqué que cette visite illustre la volonté du Vietnam de poursuivre une politique extérieure multilatérale et diversifiée, d’approfondir son intégration internationale et de renforcer son rôle en tant que partenaire fiable et membre responsable de la communauté internationale.

La visite revêt une signification particulière, coïncidant avec le 15ᵉ anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni (2010–2025). C’est l’occasion pour les deux pays de dresser le bilan de leur coopération, d’en valoriser les acquis et de définir une vision commune pour la période à venir.

Le Royaume-Uni, puissance mondiale et membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, excelle dans les domaines de la science, de la technologie, de la défense, de la finance et de l’innovation - des secteurs alignés avec les priorités du Vietnam pour son industrialisation, sa modernisation et son intégration économique.

Cette visite promet d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans des domaines à fort potentiel comme la science, la technologie, l’éducation, la santé publique, la sécurité énergétique et le développement du secteur privé. Elle s’inscrit dans la mise en œuvre des résolutions du Bureau politique du Vietnam, qui placent l’innovation et le développement durable au cœur de la stratégie nationale.

La vice-ministre a souligné que ces échanges contribueront à mettre en œuvre efficacement les résolutions du Bureau politique sur la science, la technologie et l’innovation, le perfectionnement institutionnel, le développement du secteur privé, l’éducation, la santé publique et la sécurité énergétique – autant de piliers du développement durable et de la stratégie à long terme du pays.

Sur le plan bilatéral, les relations Vietnam - Royaume-Uni connaissent depuis plusieurs années une progression dynamique. Depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1973, les liens d’amitié entre les deux peuples n’ont cessé de se renforcer.

La visite officielle du secrétaire général Tô Lâm n'est pas seulement un événement étranger important, mais démontre également clairement le respect du Vietnam envers ses partenaires médiatiques d'Europe occidentale, dont le Royaume-Uni, dans la politique étrangère du Vietnam et dans son processus global d'intégration internationale.

En 2010, la Déclaration commune sur le partenariat stratégique a marqué un tournant décisif. En 2020, les deux nations ont défini sept priorités pour approfondir leur collaboration. Aujourd’hui, le Royaume-Uni est le troisième partenaire commercial européen du Vietnam et le Vietnam, le principal partenaire commercial du Royaume-Uni en Asie du Sud-Est. Avec 587 projets d’investissement d’un capital total de 4,46 milliards de dollars, le Royaume-Uni se classe au 15ᵉ rang des 152 investisseurs étrangers au Vietnam. L’Accord de libre-échange post-Brexit a dynamisé les échanges commerciaux, tandis que 50 projets de recherche conjoints renforcent la coopération scientifique.

Le soutien britannique au Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et la présence de plus de 12 000 étudiants vietnamiens au Royaume-Uni témoignent de la vitalité des échanges humains.

Selon la vice-ministre, la visite du secrétaire général Tô Lâm prévue dans les prochains jours, devrait permettre de renforcer et d'approfondir les relations bilatérales. Elle devrait également favoriser la mise en œuvre effective des mécanismes et accords de coopération existants, ainsi que leur amélioration et leur mise en place. Elle devrait également élargir et approfondir les domaines de coopération traditionnels, tout en ouvrant de nouvelles perspectives innovantes, en adéquation avec le potentiel et les besoins concrets de chaque pays dans un monde en évolution rapide.

