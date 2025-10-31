La Poste du Vietnam présente ses services postaux modernes à la Foire d’automne 2025

>> La Poste du Vietnam et La Poste française renforcent leur coopération
|Vietnam Post présente un écosystème complet de services postaux, logistiques et de distribution moderne.
|Photo : CTV/CVN
Sous le thème "Connecter les personnes - la production - le commerce", la foire rassemble des centaines d’entreprises, coopératives et marques vietnamiennes réputées. Au pavillon "Thu Thinh Vuong" (L’automne prospère), Vietnam Post présente un écosystème complet de services postaux, logistiques et de distribution moderne.
L’espace "Une journée de facteur" en réalité virtuelle (VR) permet aux visiteurs de se mettre dans la peau d’un livreur sur scooter électrique. Le jeu interactif "Conduire le camion Vietnam Post" simule le transport de colis à travers le pays.
Dans la zone de vente au détail, les distributeurs automatiques illustrent la stratégie de numérisation et de services multi-plateformes de l’entreprise.
En participant à la Foire d’automne 2025, Vietnam Post affirme son image d’entreprise postale nationale moderne, innovante et proche des clients, tout en contribuant à la promotion du commerce intérieur et à la transformation numérique du secteur postal vietnamien.
VNA/CVN