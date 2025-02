Chemin de fer

Feu vert à la politique d’investissement du projet de ligne Lào Cai - Hanoï - Hai Phong

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Selon la résolution, la construction d’un chemin de fer moderne et harmonieux vise à répondre à la demande de transport entre le Vietnam et la Chine. L’initiative devrait servir de catalyseur pour un développement économique rapide et durable le long du corridor économique Lào Cai-Hanoï-Hai Phong tout en renforçant la défense et la sécurité nationales et en promouvant l’industrialisation et la modernisation, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs et des missions fixés dans les documents du XIIIe Congrès national du Parti et les résolutions du Parti.

La nouvelle ligne ferroviaire s’étendra sur environ 390,9 km pour la route principale et comprendra 27,9 km de lignes secondaires. Le projet traversera neuf localités - Lào Cai, Yên Bai, Phu Tho, Vinh Phuc, Hanoï, Bac Ninh, Hung Yên, Hai Duong et Hai Phong. À partir du point de passage frontalier de la province de Lào Cai, la ligne se terminera à la gare de Lach Huyên dans la ville de Hai Phong.

Le projet comprend la construction d’une nouvelle ligne ferroviaire électrifiée à voie unique avec un écartement de 1.435 mm, pouvant accueillir à la fois des services de transport de passagers et de marchandises. La ligne principale reliant la nouvelle gare de Lào Cai à la gare de Nam Hai Phong sera conçue pour des vitesses allant jusqu’à 160 km/h, tandis que les sections traversant Hanoï circuleront à 120 km/h et les autres à 80 km/h.

En termes de mécanismes et de politiques spéciales pour le projet, le Premier ministre est autorisé à émettre des obligations d’État pour couvrir tout déficit du plan d’investissement annuel approuvé par le parlement sans augmenter le déficit budgétaire de l’État. Le projet peut également accéder à l’aide publique au développement (APD) et aux prêts étrangers préférentiels sans nécessiter de propositions de projet APD standard.

Photo : VNA/CVN

Il convient de noter que le projet est exempté des exigences d’évaluation du solde du capital généralement imposées par la Loi sur l’investissement public.

Les comités populaires provinciaux sont autorisés à ajuster les plans de zonage ainsi que les critères d’architecture et d’infrastructure technique et sociale dans les zones adjacentes aux gares, en s’écartant potentiellement des normes techniques nationales tout en garantissant une infrastructure adéquate.

Parallèlement, les conseils populaires provinciaux sont autorisés à utiliser les budgets locaux pour des projets d’investissement public indépendants afin de gérer les indemnisations et la réinstallation dans les zones adjacentes aux gares ferroviaires, en créant des fonds fonciers pour le développement urbain conformément à la loi.

Les provinces conserveront 50% des revenus générés par l’aménagement du territoire autour des gares, le reste étant versé au budget de l’État pour soutenir le financement des projets.

VNA/CVN