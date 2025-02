Assemblée nationale

Clarification des missions, compétences et structure organisationnelle des organes

Dans la soirée du 18 février, le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) tenu une séance de travail afin de donner son avis sur le projet de résolution définissant les missions, compétences et structure organisationnelle du Conseil des affaires ethniques et des Commissions de l'AN.

Lors de la séance, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a souligné que, sur la base de la loi modifiant et complétant certains articles de la Loi portant organisation de l'AN, approuvée par l'AN dans l'après-midi du 17 février, la publication de cette résolution est essentielle pour clarifier les missions, compétences et structure organisationnelle des organes de l'AN après leur réorganisation et fusion.

Il a affirmé que l’amélioration et la mise à jour des réglementations contribueront à améliorer l'efficacité du fonctionnement des organes parlementaires, tout en garantissant une structure organisationnelle plus rationalisée, efficace et performante.

Après délibération, avec 100% des députés présents favorables, le Comité permanent de l’AN a officiellement adopté la résolution relative aux missions, compétences et structure organisationnelle du Conseil des affaires ethniques et des commissions parlementaires.

Lors de cette même séance, le Comité permanent a également examiné et adopté plusieurs résolutions concernant le nombre de membres et la confirmation de la liste des membres des organes de l'AN de la XVe législature.

