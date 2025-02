Le Premier ministre reçoit le secrétaire du Comité du PCC du Guangxi

Dans l'après-midi du 18 février, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Chen Gang, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), secrétaire du Comité du PCC et président du Comité permanent de l'Assemblée populaire de la région autonome Zhuang du Guangxi, Chine. Les deux parties ont constaté que les relations entre les localités vietnamiennes et le Guangxi avaient obtenu des résultats très encourageants.

Photo: VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé le souhait que le Guangxi et les localités vietnamiennes continuent de renforcer l'innovation dans leurs méthodes de coopération, en améliorant leur qualité afin d'apporter des bénéfices concrets aux populations des deux pays.

Concernant la coopération future, le Premier ministre a appelé à une accélération de la connectivité en matière d’infrastructures de transport, en mettant l'accent sur deux lignes ferroviaires à écartement standard : Lang Son - Hanoï et Mong Cai - Ha Long - Hai Phong.

Il a également insisté sur la nécessité d’accélérer la construction de «postes frontaliers intelligents» aux postes Huu Nghi - Youyi Guan, de continuer à faciliter l'importation de produits vietnamiens en Chine et leur accès aux marchés tiers, de renforcer la coopération en matière de sciences et technologies, d’innovation, de transformation numérique et de construction d’infrastructures majeures à valeur symbolique.

Il a également souligné l'importance d'une bonne gestion des frontières terrestres et de la promotion des échanges entre les populations.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Chen Gang a affirmé que le Guangxi accorde une importance particulière à sa coopération amicale avec les localités vietnamiennes, en particulier quatre provinces frontalières du Vietnam, et qu'il est déterminé à mettre en œuvre efficacement les perceptions communes de haut niveau afin de contribuer concrètement aux relations entre les deux Partis et les deux pays.

Chen Gang a exprimé le souhait de renforcer la connectivité en matière de transport, d'accélérer la construction de «postes frontaliers intelligents», de promouvoir la coopération économique transfrontalière et de développer l'intelligence artificielle. Il a annoncé que le Guangxi établirait prochainement un Centre de coopération sur l’intelligence artificielle Chine - ASEAN à Nanning, visant à renforcer la coopération en matière d’intelligence artificielle avec le Vietnam et les autres pays de l’ASEAN.

Enfin, il a invité les dirigeants vietnamiens à assister à la 22ᵉ édition de la Foire Chine - ASEAN (CAEXPO), prévue à Nanning du 17 au 21 septembre 2025, et a exprimé son souhait de recevoir le soutien du gouvernement vietnamien pour l'organisation de cet événement.

VNA/CVN