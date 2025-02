Le Vietnam et la Chine renforcent leur coopération judiciaire

La délégation a rendu une visite de courtoisie au membre du Politburo et secrétaire de la Commission des affaires politiques et juridiques du Parti communiste chinois Chen Wenqing, s’est entretenue avec le procureur général Ying Yong et a rencontré le président de la Cour populaire suprême Zhang Jun.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction que la visite ait coïncidé avec le début des activités marquant le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine et l’Année des échanges humanistes entre le Vietnam et la Chine.

Au cours de ses entretiens avec son homologue Ying Yong, Nguyên Huy Tiên a exprimé son espoir que la visite marquerait une étape importante dans le développement à long terme et durable de la coopération entre les deux parquets populaires suprêmes, notamment dans la lutte contre la criminalité.

Il a souligné les échanges et collaborations existants à plusieurs niveaux et secteurs dans le cadre de la Conférence des procureurs généraux ASEAN-Chine et de la Conférence des parquets populaires des zones frontalières Vietnam-Chine.

Le Parquet populaire suprême du Vietnam mettra en œuvre efficacement les accords clés conclus par les hauts dirigeants des deux partis et des deux pays, s’inspirera de l’expérience de la Chine en matière de litiges d’intérêt public et de réformes du parquet, renforcera la coopération en matière d’assistance judiciaire pénale, améliorera la formation des procureurs et fera progresser la numérisation et les échanges culturels entre les agences de parquet, a-t-il déclaré.

Ying Yong a informé son invité des efforts de la Chine en matière de litiges d’intérêt public et de réformes globales du parquet, réaffirmant la forte volonté de collaborer avec son homologue vietnamien.

Sous la direction stratégique des dirigeants des deux partis et des gouvernements, la partie chinoise s’est engagée à renforcer les échanges et à partager l’expertise dans des domaines clés, notamment la prévention de la criminalité transnationale, l’assistance judiciaire pénale, la formation des procureurs et la coopération entre les agences de parquet frontalières.

Les discussions ont également souligné un objectif commun consistant à affiner le mécanisme de la Conférence des procureurs généraux ASEAN-Chine afin de fournir un cadre juridique solide pour la construction d’une communauté Chine-Vietnam avec un avenir commun qui revêt une importance stratégique, promettant ainsi de plus grands avantages aux deux nations et à leurs peuples.

Lors de sa rencontre avec Chen Wenqing, Nguyên Huy Tiên a souligné comment le partenariat de coopération stratégique global et croissant entre le Vietnam et la Chine a favorisé le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, notamment la Conférence des procureurs généraux ASEAN-Chine et l’Association internationale des procureurs (IAP).

Chen Wenqing a exprimé son espoir de voir se poursuivre la réalisation de l’important consensus commun atteint par les dirigeants, visant à élargir la coopération pratique entre leurs agences de procureurs, à améliorer la qualité et l’efficacité des échanges et de la collaboration pour renforcer l’état de droit et assurer une justice équitable. Cette coopération juridique approfondie fournira une base juridique solide pour faire avancer la construction de la communauté de destin Chine-Vietnam qui revêt une importance stratégique.

Lors de son entretien avec Zhang Jun, Nguyên Huy Tiên a espéré que les organes judiciaires des deux pays continueraient à renforcer la confiance politique mutuelle et à approfondir la coopération à différents niveaux et dans différents domaines.

Zhang Jun a pour sa part reconnu que le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Vietnam présente une opportunité inestimable d’accroître les échanges judiciaires et l’apprentissage mutuel, annonçant un nouveau chapitre dans la coopération judiciaire bilatérale.

VNA/CVN