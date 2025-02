Le chef du Parti reçoit le secrétaire du Comité du PCC du Guangxi (Chine)

Chen Gang est en visite au Vietnam pour assister à une réunion du Nouvel An réunissant les secrétaires des comités du PCV des provinces vietnamiennes de Quang Ninh, Lang Son, Cao Bang et Hà Giang, ainsi que le secrétaire du Comité du PCC de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine).

Tô Lâm a affirmé que le Vietnam considère toujours le développement de ses relations avec la Chine comme une exigence objective, un choix stratégique, une priorité de premier plan dans sa politique étrangère, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures.

Il a salué le rôle clé du Guangxi dans le renforcement de l’amitié et de la coopération avec le Vietnam, ainsi que la mise en œuvre efficace des réunions du Nouvel An entre des localités des deux pays. Il a également soutenu l’intégration de la ville vietnamienne de Hai Phong à ce mécanisme annuel.

Concernant la coopération future, Tô Lâm a suggéré que le Guangxi et les localités vietnamiennes appliquent strictement les perceptions convenues au plus haut niveau, renforcent les échanges amicaux et favorisent une meilleure compréhension mutuelle.

Il les a appelés à développer une coopération mutuellement bénéfique dans plusieurs domaines, notamment l’économie, le commerce, les infrastructures, les sciences et les technologies, l’innovation et l’intelligence artificielle (IA), à accélérer la mise en place à titre expérimental d’un modèle de postes frontaliers intelligents, facilitant le dédouanement des produits agricoles vietnamiens à destination du marché chinois, ainsi qu’à approfondir leur collaboration dans la gestion des frontières terrestres.

Tô Lâm a également exprimé son souhait que les deux parties organisent efficacement “ L’Année des échanges humanistes Vietnam - Chine 2025” à l’occasion du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.

De son côté, Chen Gang a souligné que le Vietnam est un voisin proche et un partenaire clé du Guangxi. Il a affirmé que les autorités du Guangxi attachent une grande importance à l’amitié et à la coopération avec les localités vietnamiennes.

Il a réitéré l’engagement du Guangxi à mettre en œuvre efficacement les perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, à renforcer le partenariat de coopération stratégique global et à consolider une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique.

Il a émis le souhait de promouvoir la coopération dans divers domaines, notamment l'économie, le commerce, l’investissement, l’éducation et la formation, les sciences et les technologies, y compris l’IA et le big data, d’accélérer l’application à titre expérimental d’un modèle de postes frontaliers intelligents, de favoriser les échanges d’amitié et la compréhension mutuelle entre les habitants du Guangxi et des localités vietnamiennes.

