La Chine accorde toujours une place prioritaire au VN dans sa diplomatie de voisinage

Lors de cette rencontre, les deux parties ont hautement apprécié les avancées des relations entre les deux Partis et les deux pays ces derniers temps.

Elles ont convenu de maintenir les échanges et les contacts réguliers à haut niveau, de promouvoir le rôle des relations entre les deux Partis en tant qu’orientation stratégique pour un développement sain, stable et durable des relations bilatérales.

L'ambassadeur Pham Thanh Binh a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à la consolidation et au renforcement des relations d'amitié et de coopération avec la Chine, considérant le développement des relations avec la Chine comme une priorité de premier plan et un choix stratégique dans sa politique étrangère.

Le diplomate vietnamien a souligné que le Parti et l'État du Vietnam étaient toujours prêts à travailler avec le Département international du Comité central du PCC pour favoriser et faciliter les contacts de haut niveau, afin de maintenir les échanges stratégiques et de consolider la confiance politique.

Il a également insisté sur l'importance d'une coordination efficace dans la mise en œuvre des mécanismes de coopération entre les deux Partis, de la promotion d'une coopération bilatérale toujours plus approfondie, substantielle et globale, apportant des bénéfices aux deux peuples et contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

Pour sa part, Liu Jianchao a affirmé que la Chine accordait toujours une place prioritaire au Vietnam dans sa diplomatie de voisinage.

Le Département international du Comité central du PCC est prêt à se coordonner avec l'ambassade du Vietnam en Chine pour mettre en œuvre efficacement les perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays.

À cette occasion, les deux parties ont échangé des informations sur la situation de développement de chaque pays et ont discuté d'un certain nombre de questions internationales et régionales d'intérêt commun.

VNA/CVN