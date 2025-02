Le président remet les décisions de nomination de membres du gouvernement pour 2021-2026

L'après-midi du 18 février, au Palais présidentiel, le président de la République, Luong Cuong, a présidé la cérémonie de publication et de remise des décisions présidentielles portant nomination de vice-Premiers ministres et de ministres pour le mandat 2021-2026.

Au nom du président de la République, Pham Thanh Ha, vice-chef du Bureau présidentiel, a annoncé les décisions de nomination de Mai Van Chinh et de Nguyên Chi Dung au poste de vice-Premier ministre, de Trân Hong Minh au poste de ministre de la Construction, de Nguyên Manh Hung au poste de ministre des Sciences et des Technologies, Do Duc Duy au poste de ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, de Dao Ngoc Dung au poste de ministre des Affaires ethniques et religieuses.

Photo : VNA/CVN

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le président de la République, Luong Cuong, a félicité les six nouveaux responsables pour leur nomination.

Dans un contexte où l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée est uni et résolu à faire entrer le pays dans une nouvelle ère de développement et de prospérité, le président a affirmé que le Parti, l'État et le peuple placent une grande confiance et de grandes attentes dans le gouvernement. Celui-ci devra pleinement assumer ses fonctions et missions pour assurer un développement rapide et durable du pays.

Photo : VNA/CVN

Il a exhorté les nouveaux responsables à capitaliser sur leurs expériences et leurs réalisations passées, à accomplir avec excellence leurs nouvelles missions et à être dignes de la confiance du Parti, de l'État et du peuple.

Au nom des nouveaux responsables, le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a exprimé sa profonde gratitude pour cet immense honneur qui s’accompagne d'une lourde responsabilité confiée par le Parti, l'État et le peuple. Il a promis de donner le meilleur de lui-même pour remplir avec excellence les missions qui lui ont été assignées.

VNA/CVN