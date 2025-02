L'Assemblée nationale travaille sur des questions relatives au personnel

>> AN : des mécanismes spécifiques pour le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân

>> L'Assemblée nationale envisage d'augmenter le capital de la VEC

>> L’AN adoptera la Loi sur l’organisation du gouvernement (modifiée)

Dans la matinée, les députés ont adopté la Loi sur l'organisation du gouvernement (révisée). Ils ont également approuvé la Résolution sur la structure organisationnelle du gouvernement pour le mandat de la XVe législature, la Résolution sur le nombre de membres du gouvernement pour le même mandat, la Résolution sur l'organisation des organes de l'Assemblée nationale, la Résolution sur le nombre de membres du Comité permanent de l'Assemblée nationale (révisée).

Photo : VNA/CVN

L'Assemblée nationale a procédé à un vote à bulletin secret pour la libération de Nguyen Thuy Anh de sa fonction de membre du Comité permanent de l'Assemblée nationale (XVe législature). Cette décision a été prise afin qu'elle puisse assumer ses nouvelles fonctions en tant que permanente au sein du Sous-comité économique et sociale du XIVe Congrès nationale du Parti. Elle a également approuvé la proposition du Premier ministre concernant la libération de Nguyen Thanh Nghi des fonctions de ministre de la Construction (mandat 2021-2026) et de Huynh Thanh Dat des fonctions de ministre des Sciences et des Technologies. L'Assemblée nationale a ensuite adopté deux résolutions en la matière.

Dans l’après-midi, l'Assemblée nationale a examiné un rapport sur la prise en compte des avis concernant l’élection de Le Minh Hoan et Vu Hong Thanh au poste de vice-président de l’Assemblée nationale, de Phan Van Mai au poste de membre du Comité permanent de l'Assemblée nationale (15e législature), de Hoang Thanh Tung, Phan Van Mai, Le Tan Toi, Nguyen Dac Vinh, Nguyen Thanh Hai et Duong Thanh Binh aux postes de président de plusieurs Commissions de l’Assemblée nationale (XVe législature).

Photo : VNA/CVN

L'Assemblée nationale a également examiné l'approbation des nominations proposées par le Premier ministre, notamment Mai Van Chinh et Nguyen Chi Dung au poste de vice-Premier ministre pour le mandat 2021-2026, Tran Hong Minh au poste de ministre de la Construction, Nguyen Manh Hung au poste de ministre des Sciences et des Technologies, Do Duc Duy au poste de ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Dao Ngoc Dung au poste de ministre des Affaires ethniques et religieuses.

L'Assemblée nationale a procédé au vote et au scrutin secret pour élire les titulaires de ces fonctions. Ensuite, les résultats du dépouillement ont été annoncés, suivis de l’adoption de cinq projets de résolution par vote électronique.

Mercredi matin 19 février, les députés travailleront sur différentes questions socio-économiques avant de tenir la séance de clôture de cette session.

VNA/CVN