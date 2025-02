Le Vietnam attache de l'importance à son amitié avec le Kirghizistan

Au cours de leur entretien, la haute responsable vietnamienne a souligné les avancées positives des relations bilatérales ces derniers temps, posant ainsi les bases d’un approfondissement des liens entre les deux pays dans divers domaines.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le vice-ministre kirghize des Affaires étrangères, Abakirov Meder, s’est félicité de l’évolution favorable des relations entre le Vietnam et le Kirghizistan. Il a affirmé sa volonté de travailler avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères afin d’identifier les orientations et les mesures nécessaires pour renforcer l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays.

Dans cet esprit, la diplomate vietnamienne a proposé que les deux ministères intensifient les échanges de délégations, notamment au plus haut niveau, en veillant à ce que ces échanges soient concrets et efficaces. Elle a souligné que ces initiatives contribueraient à renforcer la confiance politique et à créer un nouvel élan pour promouvoir la coopération dans les secteurs d’excellence ou à fort potentiel des deux parties.

Approuvant cette proposition, Abakirov Meder s’est engagé à coopérer étroitement avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères et d’autres institutions concernées des deux pays pour organiser ces échanges dans un avenir proche.

Les deux responsables ont également réaffirmé l’importance des relations économiques et commerciales bilatérales. Ils ont convenu de renforcer la mise en œuvre effective de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasienne (UEE), dont le Kirghizistan est membre.

Ils se sont engagés à coordonner leurs efforts et à soutenir les ministères, les secteurs, les collectivités locales et les entreprises des deux pays dans l’établissement de relations directes et la facilitation des échanges. Cela inclut les négociations et la signature d’accords de coopération, dans le but de créer un cadre juridique favorable à une coopération mutuellement bénéfique dans des domaines spécifiques.

À cette occasion, Lê Thi Thu Hang a invité son homologue kirghize à se rendre au Vietnam pour participer à des consultations politiques, discuter des relations bilatérales et préparer de futurs échanges de haut niveau.

VNA/CVN