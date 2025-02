Le Premier ministre insiste sur la nécessité de bâtir un gouvernement intègre

>> Le PM préside une conférence avec les principales entreprises du pays

>> Le Premier ministre enjoint aux banques de renforcer leur engagement

>> L'Assemblée nationale travaille sur des questions relatives au personnel

Photo: VNA/CVN

Le même jour, lors de sa 9e session extraordinaire de la XVe législature, l’Assemblée nationale a adopté les résolutions sur la structure organisationnelle du gouvernement et le nombre de membres du gouvernement pour le mandat en cours.

Le gouvernement pour le mandat de la XVe législature est ainsi composé de 14 ministères et trois agences de niveau ministériel. Il comprend 25 membres, dont un Premier ministre, sept vice-Premiers ministres, 14 ministres et trois directeurs d'agences de niveau ministériel.

Le même jour, l’Assemblée nationale a approuvé la nomination de Nguyên Chi Dung et Mai Van Chinh au poste de vice-Premier ministre pour le mandat 2021-2026.

Elle a également validé la nomination de Trân Hông Minh au poste de ministre de la Construction, de Nguyên Manh Hùng au poste de ministre des Sciences et des Technologies, de Dô Duc Duy au poste de ministre de l’Agriculture et de l’Environnement et de Dào Ngoc Dung au poste de ministre des Affaires ethniques et religieuses.

L’après-midi du 18 février, le président de la République, Luong Cuong, a présidé la cérémonie de publication et de remise des décisions présidentielles confirmant ces nominations.

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé les lourdes responsabilités du gouvernement, en particulier dans le contexte où le pays vise une croissance économique à deux chiffres de manière durable.

Il a insisté sur la nécessité pour les membres du gouvernement d’être proactifs, flexibles, créatifs et efficaces, tout en promouvant l’unité et la cohésion au sein du gouvernement. Il a souligné l'importance de bâtir un gouvernement intègre, transparent et entièrement dédié au service du peuple.

Au nom des vice-Premiers ministres et ministres nouvellement nommés, le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a exprimé son engagement total à remplir avec excellence les missions qui leur ont été confiées.

VNA/CVN