Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le ministre cubain des Affaires étrangères

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé que, dans le contexte international complexe actuel, le Vietnam reste aux côtés de Cuba, partage ses expériences avec Cuba et soutient l’île dans le dépassement des défis pour exploiter au mieux ses atouts et se développer ensemble.

Le chef d gouvernement a proposé de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux et de collaborer étroitement à la mise en œuvre des accords de haut niveau conclus lors de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, à Cuba en septembre 2024. Il a également souligné la nécessité d’optimiser l’efficacité du mécanisme du Comité intergouvernemental, de prioriser la coopération dans des domaines tels que la production alimentaire, les énergies renouvelables, la biotechnologie, la santé et le tourisme, d’organiser des activités marquant le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cuba (02 décembre 1960 - 2025), de renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux.

Photo : VNA/CVN

Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla, a exprimé sa profonde gratitude envers le Vietnam pour sa solidarité et son soutien concret, notamment dans le domaine agricole et la sécurité alimentaire. Il a réaffirmé la détermination de Cuba à consolider et renforcer les relations d’amitié traditionnelle et de coopération spéciale entre les deux pays.

Il a également félicité le Vietnam pour ses réussites économiques et sociales dans le cadre du Renouveau (Doi Moi) et s’est déclaré désireux d’échanger des expériences avec le Vietnam dans divers domaines. Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre efficacement les mesures nécessaires pour faire progresser les relations économiques, commerciales et d’investissement, ainsi que d’autres domaines de coopération, afin de les rendre proportionnelles à l’excellence des relations politiques bilatérales, favorisant ainsi le développement commun et contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans leurs régions respectives et dans le monde.

VNA/CVN