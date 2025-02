Vietnam - Chine

La rencontre de printemps 2025 entre les localités frontalières aura lieu à Quang Ninh

La rencontre de printemps 2025 et la 16 e conférence du Comité de travail conjoint entre les provinces de Quang Ninh, Lang Son, Cao Bang, Hà Giang (Vietnam) et la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine) auront lieu du 19 au 22 février dans la ville de Ha Long, province vietnamienne de Quang Ninh (Nord). Ce sera la deuxième fois que la province de Quang Ninh accueillera ces événements.

Les deux parties conviendront de certaines orientations de coopération pour l'année 2025 et au-delà. Selon les prévisions, environ 40 organismes compétents des parties signeront des protocoles de coopération bilatérale aux niveaux provincial/départemental, sectoriel et local en 2025.

Dans le cadre de ces événements, il y aura un stand pour présenter les produits OCOP (Une commune, un produit) de cinq provinces/régions ; les activités de promotion du commerce et des investissements touristiques, etc.

La nouveauté du programme de cette année est la participation de la ville de Hai Phong en tant qu'invitée, avec l'objectif de devenir membre officiel en 2026. Environ 290 délégués vietnamiens et chinois devraient assister à l'événement.

La rencontre de printemps (depuis 2016) et la conférence du Comité de travail conjoint (depuis 2008) sont des activités diplomatiques au niveau local qui ont été organisées avec succès par les deux parties et ont permis de parvenir à de nombreuses perceptions communes importantes sur les échanges et la coopération bilatérale.

Au cours des dix dernières années, le mécanisme de coopération de la rencontre de printemps a contribué activement à promouvoir les relations entre les deux Partis, les deux pays et les peuples du Vietnam et de la Chine. Le programme offre une occasion unique de passer en revue les résultats des accords précédents et d'établir des priorités de coopération pour l'avenir, tout en renforçant les échanges et la coopération entre les localités de manière plus substantielle et plus globale, en se concentrant sur des domaines tels que l'économie, le commerce, le tourisme, la santé, l'éducation, la gestion des frontières et la modernisation des postes frontaliers.

